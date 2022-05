Porto Alegre Bloco do DMLU no carnaval de Porto Alegre alerta sobre a correta separação de resíduos

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

Os desfiles das escolas de samba serão realizados nesta sexta, no sábado e no domingo no Porto Seco Foto: O Sul Os desfiles das escolas de samba serão realizados nesta sexta, no sábado e no domingo no Porto Seco. (Foto: Arquivo/O Sul) Foto: O Sul

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) alertará sobre a correta separação de resíduos durante os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre. A ação ocorrerá no sábado (07), às 20h30min, no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte.

O bloco do DMLU, composto por cem pessoas vestidas com a camiseta “DMLU não é só limpeza. É sustentabilidade !”, vai desfilar com uma mini bateria, faixas sobre a importância do descarte correto dos resíduos e um garrafão, conhecido como Papa Resíduo – estrutura feita em metal onde os foliões poderão colocar seus materiais recicláveis. A equipe também vai distribuir panfletos explicativos sobre a separação dos resíduos.

“Em uma festa popular e de tamanha visibilidade como o carnaval, é importante que o DMLU ressalte a relevância da correta separação dos resíduos. Vamos somar a alegria da festa com a responsabilidade sobre o descarte correto”, destacou o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

