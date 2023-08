Colunistas Bloco Sul-Sudeste vê Eduardo Leite como potencial candidato à presidência da República em 2026

Por Flavio Pereira | 7 de agosto de 2023

Governadores Romeu Zema (MG) e Eduardo Leite (RS). (Foto: Reprodução vídeo)

A articulação anunciada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) para reunir os interesses dos estados do Sul e Sudeste vem sendo atacada por narrativas que exploram surrado vitimismo do Norte e Nordeste. Na verdade, com a proposta de união do Sul e Sudeste, Zema justifica que “já decidimos que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos – que é o que nunca tivemos – protagonismo político”, e vão agir em bloco para evitar perdas econômicas contra as outras regiões. Em defesa da proposta, o governador gaúcho Eduardo Leite justificou a união do Sul e Sudeste em entrevista ao Estadão. O governador saiu em defesa da frente anunciada por Zema. Segundo a publicação, Eduardo Leite é visto como um dos líderes apontados pelo governador mineiro como potencial candidato à Presidência nas próximas eleições. Nas redes sociais, Leite disse que a frente não tem nada a ver com “Estado contra Estado, ou região contra região”. Na fala ao Estadão o governador gaúcho, explicou que o grupo quer é agir por mais equilíbrio na reforma tributária e não “discriminar” nenhuma região:

– Nunca achamos que os Estados do Norte e Nordeste haviam se unido contra os demais Estados. Ao contrário: a união deles em torno de pautas de seus interesses serviu de inspiração para que, finalmente, possamos fazer o mesmo, nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante aos estados do Sul e Sudeste”.

Apoiador de Lula, João Amoêdo critica o Novo

Incomodado com o protagonismo nacional do governador mineiro Romeu Zema, o ex-presidente nacional do Novo João Amoêdo, que tornou-se uma figura irrelevante na politica brasileira, agora critica o novo posicionamento politico da sigla, afirmando que “o Novo virou partido satélite do PL”. Nas últimas eleições, Amoedo declarou apoio a Lula no segundo turno.

STJ: 33 ministros. 27 indicados pelo PT

Estão em jogo agora uma vaga destinada à advocacia, deixada pelo ex-ministro Felix Fischer e disputada por seis candidatos eleitos em junho na OAB, e duas vagas a desembargadores de Tribunais de Justiça para as cadeiras surgidas com a aposentadoria do catarinense Jorge Mussi, e o falecimento do gaúcho Paulo de Tarso Sanseverino. Os magistrados do STJ decidirão em 23 de agosto quais serão os três advogados e os quatro desembargadores cujos nomes serão encaminhados para decisão do presidente Lula. O STJ possui 33 ministros, e o PT já indicou 24 dos atuais 30 ministros. Após as novas indicações, serão 27 .

Melo anuncia R$ 50 milhões para moradia popular

Os recursos da venda do prédio onde funcionavam várias secretarias, conhecido como Prédio da Smov em Porto Alegre, já têm uma destinação. Neste sábado (5) o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo anunciou que vai aplicar os recursos da venda do prédio na construção de 254 unidades residenciais nos Residencial Barcelona I e II, aguardados há mais de 20 anos. Dia 21 de agosto serão abertas as propostas do edital publico para definir o projeto para a área. A previsão é de que a venda ocorra até outubro para o prédio, cuja avaliação está em torno de R$ 50 milhões.

Arthur Lira vai endurecer para colocar PP no governo Lula

Presidente da Câmara e principal líder do Centrão, Arthur Lira quer o PP no Ministério. Essa é a condição para apoiar a pauta de projetos com a qual o governo Lula quer dinheiro para fechar as contas. O governo precisa garantir arrecadação extra de, ao menos, R$ 100 bilhões no segundo semestre para zerar o déficit público em 2024, como prevê o projeto de arcabouço fiscal, avaliam especialistas ouvidos pelo Estadão. No mercado financeiro circulam projeções ainda mais vultosas para a receita extraordinária, em torno de R$ 130 bilhões. Para conseguir esse adicional, o governo depende da aprovação, pelo Congresso, de projetos essenciais. Na Câmara, tudo passa por Arthur Lira. Lá, no Senado, o governo não tem dificuldades, porque já controla a maioria os senadores.

Na Câmara de Porto Alegre, duas CPIs para o mesmo tema

A Câmara de Porto Alegre comete a proeza de instalar nesta segunda-feira no plenário Otávio Rocha, duas comissões parlamentares de inquérito para investigar o mesmo tema: as compras da Secretaria Municipal de Educação. Às 9h, será feita a instalação da CPI proposta pelo vereador Idenir Cecchim (MDB), e, às 10h, a da comissão que teve como proponente a vereadora Mari Pimentel (Novo).

Rachado, PSB gaúcho tem reunião hoje

A executiva estadual do PSB tem reunião nesta segunda-feira (7). Na pauta, o racha no partido, que poderá levar a uma troca antecipada do comando, com a saída do presidente Mário Bruck. A antecipação da eleição, interrompendo o mandato de Bruck, que vai até 2024, vem sendo defendida pelo grupo do PSB liderado pelo vice-presidente Nacional, Beto Albuquerque.

