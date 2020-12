Geral Blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio é preso pela Polícia Federal

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Eustáquio foi alvo de mandados de busca Foto: Divulgação/Oswaldo Eustáquio Eustáquio foi alvo de mandados de busca. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação/Oswaldo Eustáquio

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio foi preso na tarde desta sexta-feira (18) pela Polícia Federal. Ele foi acompanhado por agentes da PF enrolado em uma bandeira do Brasil. A prisão de Eustáquio ocorreu horas depois da determinação feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Eustáquio cumpria prisão domiciliar, mas descumpriu as restrições impostas pelo STF, segundo documento assinado por Moraes. O blogueiro deixou sua casa e se deslocou até o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves. O monitoramento eletrônico apontou o deslocamento.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que Eustáquio é acompanhado por agentes da Polícia Federal para ser levado ao presídio. “[Eu fui ao ministério] com autorização. Isso é abuso de poder. Nós vamos pedir a minha liberdade. Se eu não for ‘liberto’, nós vamos comunicar o Senado pelo abuso de poder”, disse ele.

Na decisão, porém, o ministro Moraes afirma que não houve essa autorização. “Esclarece a magistrada que não foi formulado nenhum pedido para deslocamento do monitorando nesse período, tampouco houve qualquer autorização por parte daquele juízo para o referido deslocamento.”

Alvo de outros mandados de prisão

Em novembro, o blogueiro já havia sido alvo de mandados de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e de busca e apreensão pela Polícia Federal. Na casa do bolsonarista, a PF apreendeu computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos.

Na ocasião, Moraes tomou a decisão sob o argumento de que Eustáquio tinha “descumprido as restrições impostas pelo magistrado ao determinar sua soltura no meio deste ano”.

Eustáquio foi preso temporariamente por dez dias em junho. Ele foi alvo da Operação Lume da PF, que investiga os organizadores de atos antidemocráticos, e é um dos principais suspeitos no inquérito das fake news no STF.

Ao ser solto, Moraes estabeleceu ao bolsonarista proibições, como a determinação de não poder sair de Brasília, cidade onde mora, e não usar as redes sociais.

O blogueiro, no entanto, foi a São Paulo fazer um vídeo contendo fake news contra o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos.

O vídeo com informações falsas foi utilizado pelo candidato Celso Russomanno (Republicanos) para desferir acusações contra Boulos.

Após o fim do debate, Eustáquio esteve no estacionamento da mídia que promovia o encontro, em São Paulo, e abordou Boulos, com quem discutiu.

