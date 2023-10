Rio Grande do Sul Bloqueios parciais e totais prosseguem em 12 trechos de rodovias estaduais gaúchas

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Transtornos são causados pelos efeitos das chuvas de setembro no Estado. (Foto: Arquivo/Daer)

Os danos causados pelas chuvas em excesso durante setembro continuam a provocar interrupções, mudanças e transtornos na circulação de veículos em estradas do Rio Grande do Sul. Na noite dessa quarta-feira (18), ao menos 12 trechos rodoviários permaneciam com bloqueio total ou parcial, exigindo desvios, rotas alternativas e atenção redobrada por parte de pedestres e condutores.

Equipes trabalham para desobstruir o quanto antes os locais com problemas, mas em alguns pontos a solução pode demorar. As informações são atualizadas duas vezes por dia (nos turnos da manhã e noite) pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt), por meio do site daer.rs.gov.br.

Bloqueio total

– ERS-110: em Jaquirana, no quilômetro 81,5, há bloqueio total provocado por queda de barreira e deslizamento de terra sobre a pista. Já em Bom Jesus, no quilômetro 137, a ponte está submersa devido à cheia do rio Pelotas, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

– ERS-129: em Bom Retiro do Sul, no quilômetro 13, a rodovia permanece bloqueada pela água do rio Taquari.

– ERS-431: a ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu. Há bloqueio total do tráfego no quilômetro 22.

– ERS-448: entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no quilômetro 23 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.

– ERS-130: bloqueio total em Cruzeiro do Sul, no quilômetro 40, devido à queda de cabeceira da ponte. No quilômetro 30, em Venâncio Aires, trânsito igualmente interrompido por causa da cheia do rio Taquari.

– RSC-480: a ponte sobre o rio Passo Fundo (região do Goio-En) está bloqueada. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) providenciou sinalização indicativa de desvio da estrada principal.

– VRS-851: em Serafina Corrêa, no quilômetro 9, há bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.

Bloqueio parcial

– ERS-130: no quilômetro 37, em Venâncio Aires, a via está parcialmente bloqueada por erosão na pista. Foi instalado isolamento para que veículos pesados não circulem no local.

– ERS-431: no quilômetro 20, a pista da direita cedeu e o tráfego é mantido em meia-faixa. A medida é adotada também no quilômetro 26 da mesma estrada, em São Valentim do Sul, onde ocorreu deslizamento de parte da pista..

(Marcello Campos)

