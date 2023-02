Rio Grande do Sul Brigada Militar continuará buscas a desaparecido na queda de ponte pênsil em Torres durante a madrugada

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Corporação havia recebido informações da possibilidade de o rapaz ter se deslocado em carro de aplicativo, mas ele não foi localizado Foto: BM/Divulgação Corporação havia recebido informações da possibilidade de o rapaz ter se deslocado em carro de aplicativo, mas ele não foi localizado. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O comandante do 9º BBM, tenente-coronel Rodrigo Pierosan, informou que as buscas às vítimas do rompimento do cabo da ponte pênsil entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC) na madrugada desta segunda-feira (20) continuarão durante a noite e a madrugada da terça-feira (21).

Segundo o comandante do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2º BPAT) da Brigada Militar, tenente-coronel Noé Jesus da Costa, que conversou com a imprensa no final da tarde sobre o trabalho da corporação no atendimento, um jovem de 20 anos segue desaparecido.

Aplicativo

O oficial disse que a Brigada havia recebido informações da possibilidade de o rapaz ter se deslocado em carro de aplicativo, após o acidente na ponte. Policiais militares da Inteligência da Brigada Militar, porém, averiguaram a situação e o jovem não foi encontrado.

Trabalho conjunto

O trabalho foi realizado durante todo o dia junto com o Corpo de Bombeiros Militar e outros órgãos de segurança pública. Além do efetivo do 2º BPAT presente nos trabalhos, policiais militares do Comando Ambiental atuam em embarcações e do Batalhão de Aviação da Brigada Militar prestaram apoio aéreo durante o dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/bm-continuara-buscas-ponte-pensil-madrugada/

Brigada Militar continuará buscas a desaparecido na queda de ponte pênsil em Torres durante a madrugada