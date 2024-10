Brasil BNDES libera R$ 500 milhões para fabricação de carro voador

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

A projeção é que a empresa produza até 480 aeronaves por ano. Foto: Divulgação/Eve Air Mobility A projeção é que a empresa produza até 480 aeronaves por ano. (Foto: Divulgação/Eve Air Mobility) Foto: Divulgação/Eve Air Mobility

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 500 milhões para o desenvolvimento do carro voador. Os recursos irão para a Eve Air Mobility (Eve), subsidiária da Embraer, que instalará uma unidade de produção em Taubaté (SP).

A projeção é que a empresa produza até 480 aeronaves por ano, que utiliza oito rotores para voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro, além de um propulsor elétrico alimentado por motores elétricos duplos. O primeiro protótipo em escala real foi lançado em julho deste ano.

O protótipo do eVTOL – que significa Veículo Elétrico de Decolagem e Aterrisagem Vertical, em inglês – tem passado por uma série de testes para avaliar os aspectos da operação e desempenho, desde a capacidade de voo até os recursos de segurança.

O CEO da Eve, Johann Bordais, disse que a unidade em Taubaté será a primeira do gênero no Brasil, sendo alimentada por energia limpa e renovável. Segundo ele, o projeto do carro voador visa “reimaginar a mobilidade através de experiências de voo urbano, eficientes e sustentáveis”, conforme publicação no site do BNDES.

Já o presidente do banco, Aloizio Mercadante, destacou que umas das metas é “apoiar projetos inovadores da indústria brasileira, como a mobilidade aérea, que utiliza alta intensidade tecnológica”. Mercadante destacou que o Programa BNDES Mais Inovação, dedicado a financiar projetos inovadores, já aprovou R$ 8 bilhões em créditos desde 2023.

Carros voadores

O modelo de carro voador proposto pela empresa da Embraer tem asas fixas e oito motores, além de um motor traseiro que vai impulsionar o veículo aéreo. Dentro da aeronave, há espaço para o piloto e mais quatro passageiros. A autonomia do eVTOL da Eve, ou seja, o tempo que a aeronave é capaz de permanecer em voo com o combustível disponível em seus tanques, é de 100 quilômetros. Os carros voadores se assemelham, na estrutura, aos helicópteros, mas são feitos para viagens de curta distância, dentro de uma mesma cidade ou para cidades próximas. Outra característica comum dos eVTOLs é o motor elétrico. Os helicópteros são abastecidos com querosene ou gasolina. Também há diferenças nas asas, que podem ser fixas no carro voador, e no tipo de hélice. Por enquanto, não há um regulamento específico para os “eVTOLs”, já que o modelo é novo na aviação. Portanto, de acordo com a Anac, os critérios de aeronavegabilidade usados para o “carro voador” da Embraer terão como base os requisitos contidos no Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil (RBAC).

