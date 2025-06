Economia BNDES vai investir R$ 10 bilhões para voltar a atuar como sócio de empresas privadas

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

A BNDESPAR, subsidiária integral do Banco, retomará, após dez anos, os investimentos em renda variável. (Foto: André Telles/BNDES)

O governo brasileiro quer voltar a ser, ainda que de forma indireta, sócio de empresas privadas. É isso o que está por trás do anúncio feito no último dia 23 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O presidente do órgão, Aloizio Mercadante, anunciou que a BNDESPAR, subsidiária integral do Banco, retomará, após dez anos, os investimentos em renda variável. O anúncio foi feito durante evento em comemoração ao aniversário de 73 anos do BNDES, na sede da instituição no Rio de Janeiro (RJ).

“Após quase dez anos sem realizar novos investimentos diretos em renda variável e de um longo período focado em desinvestimentos maciços e desmobilização da carteira, fruto das gestões anteriores, o governo do presidente Lula retoma a missão da BNDESPAR de desenvolver o país com o fortalecimento do mercado de capitais. Temos um novo posicionamento estratégico, que busca investir na economia verde e em inovação em empresas de todos os portes”, explicou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Ao todo, o Banco pretende investir até R$ 10 bilhões (recursos provenientes de venda de participações em empresas já maduras e recebimento de dividendos) em companhias com projetos e iniciativas voltadas à transição ecológica, descarbonização e inovação. Serão até R$ 5 bilhões em investimentos diretos – disponíveis para empresas que solicitem recursos até dezembro deste ano – e R$ 5 bilhões via fundo de investimentos. A prioridade integra a nova Estratégia de Investimentos em Renda Variável da BNDESPAR, aprovada pelo Conselho de Administração no ano passado.

Os investimentos seguem cinco vertentes aprovadas na estratégia: Agenda Verde (investimentos prioritários em transição ecológica justa, descarbonização e clima); Parcerias (catalisar investimentos e complementar a atuação do BNDES); Ofertas Públicas (BNDESPAR poderá participar de ofertas como investidor âncora, com até 30% do volume total da oferta quando se tratar de empresas de menor porte que estejam buscando acessar pela primeira vez o mercado de capitais); Ofertas Privadas (investimentos em empresas brasileiras por meio de operações privadas, visando reforçar a estrutura de capital, ampliação e implementação de planos de negócios); e Alocação Proprietária (atuação voltada para maior rentabilização da carteira proprietária, fomento ao mercado de capitais e estruturação de novos produtos e soluções financeiras).

Fundos

O BNDES está ampliando a atuação por meio de fundos de investimento. Durante a COP 30, a BNDESPAR apresentará a maior chamada de fundos da história do Banco, com investimentos de até R$ 5 bilhões, alavancando mais de R$ 15 bilhões de terceiros. A Chamada de Clima terá duas vertentes: transição climática e soluções baseadas na natureza, que ajudarão o país a atingir as metas de redução de emissão de carbono.

Desde o ano passado, o Banco já realizou três chamadas públicas para Fundos de Investimento e Participações (FIPs) em Minerais Críticos, Saúde e Biotech, e Transição Energética, que revelam o compromisso com a agenda de inovação, o apoio a startups e a micro, pequenas e médias empresas, contribuindo com o desenvolvimento econômico do país e com a sustentabilidade financeira do próprio BNDES.

Atualmente, a BNDESPAR tem uma carteira de 53 Fundos, com R$ 8 bilhões em capital comprometido e, aproximadamente, R$ 27 bilhões de capital comprometido por outros investidores, tanto em fundos de equity quanto em fundos de crédito.

