Inter Bola de Prata: meio-campista do Inter, Letícia Monteiro é eleita a revelação do Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

Letícia Monteiro posa com o prêmio de Revelação do Brasileirão A1. (Foto: Agência Com Z)

Em uma das mais tradicionais premiações do futebol brasileiro, a camisa 10 das Gurias Coloradas, Letícia Monteiro, foi eleita nesta edição do Bola de Prata da ESPN como a revelação do Brasileirão Feminino A1 de 2024. Aos 22 anos de idade e com seis gols marcados, a meio-campista foi um dos destaques na campanha de recuperação do Inter no campeonato nacional, que saiu do Z4 rumo ao G8 do País.

Contratada pelo Colorado no segundo semestre de 2023, na época por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, a jogadora assinou contrato definitivo com o clube gaúcho, ainda no encerramento da temporada passada, até dezembro de 2025. No último mês de julho, Letícia ainda participou do período de treinos da Seleção Brasileira antes da disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, encerrados com a conquista da medalha de prata.

“Dia de muita alegria, feliz por ter sido escolhida. Agradeço a Deus, a minha família, a minha namorada, ao Inter, as minhas companheiras do clube, comissão, staff, assessoria pessoal, a todos que acreditam em mim, obrigada por me proporcionar encontrar com pessoas incríveis e que eu admiro muito”, escreveu a jogadora em suas redes sociais após receber a premiação.

Equipe masculina

Em outra frente, dois jogadores de destaque na equipe masculina do Inter, Alan Patrick e Alexandro Bernabei também tiveram seu desempenho no Campeonato Brasileiro reconhecido com lugar na Seleção do Brasileirão escolhida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pelo Prêmio Bola de Prata da ESPN. O argentino foi eleito o melhor lateral-esquerdo nas duas premiações (a primeira, definida por treinadores, capitães e jornalistas; a segunda, por uma comissão de profissionais da ESPN Brasil), enquanto o capitão do Colorado foi escalado como o melhor meio-campista do torneio.

Bola de Prata: meio-campista do Inter, Letícia Monteiro é eleita a revelação do Brasileirão Feminino

