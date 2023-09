Política Boletim médico diz que cirurgias de Bolsonaro foram satisfatórias

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Ex-presidente passou por procedimentos para reduzir refluxo gástrico e para corrigir desvio de septo. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou nessa terça-feira (12) por cirurgias de correção de desvio e septo e por uma endoscopia para correção de refluxo gástrico e os procedimentos transcorreram de forma satisfatória, de acordo com o boletim médico do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. Após os procedimentos, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou uma foto ao lado do ex-presidente reforçando que ele “estava bem”.

“O paciente já se encontra em recuperação no quarto. As equipes responsáveis pelos procedimentos reavaliarão o ex-presidente no final do dia para novas informações”, informou o hospital. Ao todo, Bolsonaro foi submetido a três procedimentos cirúrgicos para o desvio de septo (septoplastia, uvulopalatofaringoplastia e turbinectomia) e uma endoscopia para redução de refluxo gastroesofágico.

Bolsonaro é assistido pelo gastroenterologista Antonio Luiz Macedo e pelo otorrinolaringologista Sérgio Salomão Abdala Carui.

Bolsonaro tem uma suboclusão intestinal provocada pela facada durante a campanha eleitoral de 2018 e, por isso, precisa passar frequentemente por exames e procedimentos relacionados ao estômago e intestino. Ele já passou por quatro cirurgias por complicações causadas pelo ferimento e já precisou ser internado em pelo menos outras oito ocasiões para tratar das complicações.

No mês passado, o ex-presidente foi internado em São Paulo com dores na região abdominal. Passou por ressonância magnética, endoscopia, tomografia e exames de sangue na ocasião. À época, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, que comandou o procedimento dessa terça, afirmou que Bolsonaro estava em condições de passar pelas cirurgias necessárias.

Outras internações

Antes da sua última passagem pelo Hospital Vila Nova Star, Bolsonaro já esteve internado em pelo menos oito ocasiões desde a facada. Em janeiro deste ano, ficou hospitalizado no hospital AdventHealth Celebration, em Orlando, na Flórida (EUA), durante sua temporada nos Estados Unidos.

Em 28 de março de 2022, o ex-presidente passou um dia internado após sentir um desconforto abdominal. Havia a suspeita de uma nova obstrução intestinal, mas o quadro não se confirmou.

Em janeiro do mesmo ano, Bolsonaro ficou dois dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por causa de uma obstrução no intestino. À época, o médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que o acompanha desde que foi ferido em 2018, afirmou que o quadro foi ocasionado por um “camarão não mastigado”.

