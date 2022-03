Porto Alegre Boletim semanal mostra evolução dos casos de dengue em Porto Alegre

23 de março de 2022

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) divulga nesta quarta-feira (23), o boletim epidemiológico semanal arboviroses, que mostra a evolução dos casos de dengue em Porto Alegre, doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti.

De 2 de janeiro a 19 de março, foram notificados 441 casos suspeitos de dengue entre moradores de Porto Alegre, dos quais 303 foram confirmados, sendo 296 contraídos na cidade. Os dados são constantemente atualizados e estão sujeitos à alteração.

Os casos são registrados em todas as regiões da cidade, com prevalência nos Distritos Sanitários Leste e Centro Sul, com 171 e 48 casos, respectivamente. O documento mostra que as semanas dos dias 12 e 19 de março registraram as maiores altas de casos confirmados da doença. Eram 26 na semana do dia 5, passando para 98 e 303 casos nas duas semanas seguintes.

Conforme o boletim, se observa que o número de casos nesse período ultrapassou o limite superior e média de casos no cenário não epidêmico. O aumento precoce no número de casos acende um alerta quanto ao manejo ambiental e de atendimentos em saúde necessários atualmente e também nas próximas semanas.

Em função disso, a prefeitura criou uma força-tarefa para enfrentar o problema, e a participação da população é muito importante. “Neste momento, é fundamental o olhar de cada pessoa, pois pequenos recipientes deixados ao ar livre acabam se transformando em criadouros do mosquito”, alerta o diretor de Vigilância em Saúde, Fernando Ritter.

Nos locais que registram casos de dengue, agentes de combate a endemias da Diretoria de Vigilância em Saúde e agentes comunitários de saúde orientam a população diante da circulação viral, fazendo busca ativa de outros casos suspeitos da doença ou de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue, além da remoção mecânica de criadouros de mosquitos.

Ao identificarem focos irregulares de lixo, as equipes notificam o proprietário do imóvel ou o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, conforme a situação.

O boletim traz ainda o quadro da infestação do mosquito Aedes aegypti nos bairros da Capital. A detecção de mosquitos em armadilhas espalhadas na cidade mostra que 27 bairros apresentam alta infestação, sendo que 11 em situação de alerta, cinco bairros moderados e dois com baixa infestação de mosquitos detectados.

