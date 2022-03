Porto Alegre Bolo em comemoração aos 250 anos de Porto Alegre será produzido pelos alunos de Gastronomia da UniRitter

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Alunos de Gastronomia da UniRitter produziram, também, o bolo de 150 anos do Mercado Público, em 2019 Foto: Moisés Basso /UniRitter/Divulgação Alunos de Gastronomia da UniRitter produziram, também, o bolo de 150 anos do Mercado Público, em 2019 (Foto: Moisés Basso / UniRitter / Divulgação) Foto: Moisés Basso /UniRitter/Divulgação

Neste sábado (26), dia do aniversário de Porto Alegre – que em 2022 chega ao marco de 250 anos – a Capital receberá de presente da Gastronomia da UniRitter um bolo especial, recheado, montado e decorado pelos alunos do curso sob a supervisão do chef Moisés Basso.

O doce terá 33 metros no total, com o desenho dos algarismos 2, 5 e 0. A montagem ocorrerá pela manhã na Praça Uruguai, em frente ao Paço Municipal, um dos grandes símbolos da história do município, construído em 1901.

Para viabilizar a produção, 15 alunos e o chef estarão envolvidos em uma força-tarefa a partir de sexta-feira, quando os recheios serão preparados na cozinha do campus Fapa da instituição. A receita conta, ainda, com apoio de Zaffari, que doou a quantidade necessária de pão de ló, e Nestlé e Comercial Martini, que forneceram os insumos. No total, serão oferecidas 3,3 mil fatias aos porto-alegrenses que forem ao local.

A entrega do presente gigante de aniversário acontecerá às 11h e fará parte da cerimônia oficial de transformação do Paço em Museu de Arte de Porto Alegre, que está no calendário oficial das comemorações.

O prédio histórico será destinado à Secretaria de Cultura do poder público municipal, mas manterá, após a recuperação, os gabinetes do prefeito e o Salão Nobre para utilização do Executivo.

