Brasil Bolsa Família começa a ser pago com adicional de R$ 50; saiba quem tem direito

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atualmente, o valor médio do benefício do Bolsa Família é de R$ 672,45, o maior de toda a história do programa Foto: Roberta Aline/MDS Atualmente, o valor médio do benefício do Bolsa Família é de R$ 672,45, o maior de toda a história do programa. (Foto: Roberta Aline/MDS) Foto: Roberta Aline/MDS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir de segunda-feira (19), começará a ser paga mais uma parcela do Bolsa Família, agora com adicional de R$ 50 para gestantes e dependentes com idades entre 7 e 18 anos, além dos R$ 150 para cada criança de até 6 anos.

Essa é a última mudança prevista para o programa de transferência de renda, conforme o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

O Bolsa Família estabelece um benefício mínimo de R$ 600 por família ou R$ 142 por integrante. Atualmente, o valor médio é de R$ 672,45, o maior registrado em toda a história do programa.

Segundo a Caixa Econômica Federal, são elegíveis para receber o auxílio as famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal) e com renda familiar mensal por pessoa igual ou inferior a R$ 218.

Por exemplo, se em uma família de sete pessoas há apenas uma que trabalhe e ganhe um salário mínimo (R$ 1.320), a renda per capita seria de aproximadamente R$ 189. Logo, pelo valor ser inferior ao limite, estaria apta para participar do programa.

Na segunda-feira, receberão a parcela do Bolsa Família os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/bolsa-familia-comeca-a-ser-pago-com-adicional-de-r-50-saiba-quem-tem-direito/

Bolsa Família começa a ser pago com adicional de R$ 50; saiba quem tem direito

2023-06-08