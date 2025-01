Brasil Bolsa Família começa a ser pago no dia 20

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Pagamento ocorre nos dez últimos dias de cada mês. (Foto: EBC)

O pagamento do Bolsa Família em 2025 começa no próximo dia 20. Como é de costume, os depósitos para cerca de 21 milhões de beneficiários do programa em todo o país ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). A exceção é em dezembro, quando o cronograma é antecipado.

Para evitar a perda do benefício, o MDS recomenda que cada beneficiário atualize os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada 24 meses. Após a aprovação do pacote de corte de gastos, o processo exigirá biometria.

A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único. Além de apresentar os documentos de cada membro da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar.

Regra

O Bolsa Família é pago a quem tem renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no CadÚnico. O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios.

Ao recriar o Bolsa Família, em março de 2023, o Governo Federal passou a garantir o repasse mínimo de R$ 600 por família inscrita, com adicionais conforme a composição da família. Os pagamentos são feitos pelo aplicativo Caixa Tem ou podem ser sacados em caixas eletrônicos por quem tem o cartão do programa social.

O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

Informações

Quem tiver dúvidas sobre o Bolsa Família deve ligar no Disque Social, no número 121. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa Econômica Federal, por meio do número 111. O beneficiário pode ainda consultar os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.

Calendário

• Janeiro: do dia 20 ao dia 31

• Fevereiro: do dia 17 ao dia 28

• Março: do dia 18 ao dia 31

• Abril: do dia 15 ao dia 30

• Maio: do dia 19 ao dia 30

• Junho: do dia 16 ao dia 30

• Julho: do dia 18 ao dia 31

• Agosto: do dia 18 ao dia 29

• Setembro: do dia 17 ao dia 30

• Outubro: do dia 20 ao dia 31

• Novembro: do dia 14 ao dia 30

• Dezembro: do dia 10 ao dia 23

2025-01-04