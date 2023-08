Brasil Bolsa Família: quase meio milhão de famílias não receberam valores em agosto

15 de agosto de 2023

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, há neste momento 494.362 famílias que poderiam mas não estão recebendo os valores do programa Bolsa Família.

É uma alta de 12% em relação ao mês de maio, por exemplo. Não é possível mensurar os dados de junho e julho pois os ajustes que estão sendo feitos no programa causaram distorções no período.

Em nota, o ministério informou que o Sistema de Benefícios do programa “ficou indisponível entre junho e junho em diversas de suas funcionalidades, entre elas a manutenção de ações de administração de benefícios como a habilitação, seleção e concessão.”

Em relação ao aumento no mês de agosto, o ministério afirma que o fluxo de entrada e saída do programa passa por revisões mensais, “conforme o ciclo operacional da folha de pagamento do programa” e que “as ações de aperfeiçoamento da gestão (…) estão orientadas no sentido de manter a eficiência do gasto público, evitando o ingresso de famílias que apresentarem informações cadastrais inconsistentes”.

“A situação de pobreza e o quantitativo de famílias sofre variações de acordo com o ritmo das ações de gestão da folha de pagamento e de atualização cadastral, entre outras variáveis. Isso pode resultar em aumento ou diminuição do número de famílias”, afirmou o ministério por meio de sua assessoria.

“Reforçamos que o ano de 2023 é um momento singular de reconstrução e reorganização de diversas dinâmicas relacionadas à execução de políticas públicas, sobretudo aquelas voltadas para a população mais vulnerável, como é o caso do Programa Bolsa Família”, disse o órgão.

