Educação Bolsas de estudo no exterior: instituição britânica oferece oportunidade para brasileiras. Inscrições vão até 4 de abril

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

O British Council oferece cinco bolsas de estudos para brasileiras interessadas em fazer mestrado no Imperial College London. (Foto: Reprodução)

O British Council, organização inglesa que promove relações culturais e oportunidades educacionais, anunciou o lançamento do programa Women in STEM 2025, que oferece cinco bolsas de estudos para brasileiras interessadas em fazer mestrado no Imperial College London.

Interessadas podem se inscrever pelo site até o dia 4 de abril. As bolsas cobrem matrícula, mensalidades, despesas de viagem e seguro saúde. Além disso, um suporte adicional será disponibilizado, assim como o reembolso do exame de proficiência em inglês IELTS.

São elegíveis mulheres (cisgênero ou transgênero), brasileiras, que comprovem necessidade de apoio financeiro, e com diploma universitário que permita o acesso a cursos pré-selecionados em universidades do Reino Unido. As candidatas também devem ser capazes de demonstrar o nível de inglês exigido para os estudos, ter interesse comprovado na área e disponibilidade para iniciar o curso a partir de setembro/outubro de 2025.

Em caso de dúvidas sobre o curso de interesse, é possível entrar em contato diretamente com a universidade de interesse. Para perguntar sobre as bolsas, a interessada pode entrar em contato com o British Council através do e-mail: “womeninstem . scholarships @ britishcouncil.org” (sem espaços).

A iniciativa busca reforçar o compromisso do British Council com a promoção da igualdade de gênero nas áreas de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). Desde a sua criação, o Programa de Bolsas Women in STEM apoiou mais de 400 mulheres em todo o mundo. Em 2025, a iniciativa se concentrará em áreas-chave como economia da saúde, microbiologia e tecnologias sustentáveis.

Requisitos

A instituição está procurando pessoas que:

– Se identifiquem ou sejam mulheres.

– Possam cursar estudos no Reino Unido durante o ano acadêmico de setembro/outubro de 2024 a 2025.

– Possam demonstrar a necessidade de apoio financeiro (por meio de uma avaliação realizada pelo parceiro universitário do Reino Unido).

– Tenham um diploma universitário que lhes permita ingressar em um dos cursos de pós-graduação pré-selecionados em uma universidade do Reino Unido (nível de mestrado).

– Possam atingir o nível de inglês necessário para estudos de pós-graduação em uma universidade do Reino Unido.

– Estejam ativas na área com experiência profissional ou um interesse comprovado em sua área de estudo.

– Tenham paixão pelo curso de estudo e estejam dispostas a participar como ex-bolsistas comprometidas do British Council.

– Não tenham estudado anteriormente em nível de graduação ou pós-graduação no Reino Unido, nem tenham vivido recentemente no país.

– Retornem ao seu país de cidadania por um mínimo de dois anos após o término da bolsa.

