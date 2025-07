Política Bolsonarista compra briga com o presidente da Câmara dos Deputados ao apoiar Lula

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Cleitinho defende veto a projeto que tem aval do presidente da Câmara, que é do seu partido. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) comprou uma briga com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, eleito pelo mesmo partido na Paraíba, ao defender nas redes sociais uma posição oposta à do correligionário e a favor do governo Lula.

Apesar de ser bolsonarista, Cleitinho publicou vídeos nos quais defende que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vete o projeto de lei aprovado com aval de Motta no Congresso Nacional, que prevê o aumento do número de deputados federais, de 513 para 531.

“O que 531 vão fazer que 513 não conseguem? A partir de agora, é uma campanha nacional: Veta, Lula! Se o Lula vetar esse projeto, ele vai voltar para o Congresso Nacional e, aí, a gente vai conhecer quem é quem, quem é deputado federal e quem é senador que é a favor do povo. Porque se [o parlamento] derrubar esse veto do Lula, vocês podem ter certeza que todo o Congresso Nacional é inimigo do povo. Lula, eu não sou seu aliado, mas sou aliado do povo. Tudo o que for a favor do povo, pode trazer que eu vou apoiar”, diz o senador no vídeo.

“Não adianta o Congresso Nacional apontar o dedo para sua cara (do governo Lula) e falar que você tem que cortar gastos quando pega e vota um projeto para aumentar gastos, que é o aumento do número de deputados. Campanha nacional agora, Lula, é você vetar essa porcaria. E a gente vai conhecer quem é quem. Quem for a favor do povo, vai manter seu veto. Eu vou manter. Vamos para cima. Estamos juntos”, complementa.

A posição de Cleitinho se distancia dos bolsonaristas e do próprio Republicanos, na medida em que destoa do que os dois grupos vêm defendendo. O senador também se posicionou junto ao governo Lula em outras questões econômicas. (Com informações da revista Veja)

