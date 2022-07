Mundo Bolsonaro afirma que Brasil não vai aderir às sanções econômicas contra Rússia

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

"O contato com Putin é 10, excelente. Estados Unidos voltou a quase normalidade. O Brasil é procurado pelo mundo todo", disse. Foto: Alan Santos/PR "O contato com Putin é 10, excelente. Estados Unidos voltou a quase normalidade. O Brasil é procurado pelo mundo todo", disse. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

Após receber apelo do líder ucraniano Volodymyr Zelensky, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta sexta-feira (22) que o Brasil não vai aderir às sanções econômicas impostas pela Rússia por causa da invasão à Ucrânia.

Durante visita a um posto de combustível em Brasília, Bolsonaro comentou o telefonema que teve com o ucraniano na última segunda-feira (18). “Ele desabafou muita coisa, né. Eu não retruquei, mantive a posição de estadista”, disse.

“Nós não vamos aderir as sanções econômicas. Continuamos [com a posição de] equilíbrio. Se eu não tivesse essa posição de equilíbrio, você acha que teríamos fertilizantes no País?”, questionou.

Na sequência, o presidente defendeu o fim da guerra, iniciada em 24 de fevereiro deste ano, dias após a visita de Bolsonaro a Moscou. “Uma guerra a gente tem que tentar acabar com ela, não aumentar a temperatura. O contato com Putin é 10, excelente. Estados Unidos voltou a quase normalidade. O Brasil é procurado pelo mundo todo.”

Telefonema

Zelensky informou na segunda-feira (18) que conversou com Bolsonaro por telefone sobre exportações de grãos ucranianos, com o objetivo de evitar uma crise alimentar global e sanções contra a Rússia.

“Tive uma conversa com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Eu o informei sobre a situação no front [da guerra]. Discutimos a importância de retomar as exportações de grãos ucranianos para evitar uma crise alimentar global, provocada pela Rússia. Faço um apelo a todos os parceiros para que se juntem às sanções contra o agressor”, afirmou Zelenski nas redes sociais.

O telefonema de Bolsonaro para Zelenski foi o primeiro diálogo entre os líderes desde o início do conflito, iniciado no dia 24 de fevereiro. Até hoje, o chefe do Executivo brasileiro nunca condenou a invasão por parte da Rússia e manteve os laços comerciais com os russos.

Nas últimas semanas, inclusive, anunciou que “está quase certo” um acordo com a Rússia para a compra de diesel.

