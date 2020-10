Geral Bolsonaro afirma que o Brasil é um “país que resgatou a credibilidade lá fora”

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Bolsonaro disse também que investidores estrangeiros estão recomendando a compra de real. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (27) que o Brasil é um “país que resgatou a credibilidade lá fora”. Ele disse também que investidores estrangeiros estão recomendando a compra de real e que isso seria “mais uma sinalização que está dando certo” a economia brasileira.

“O mês passado foram mais de 250 mil empregos [criados]. Lá fora estão recomendando comprar real, não é, Paulo [Guedes]? Mais uma sinalização que tá dando certo a economia nossa”, afirmou a apoiadores no Palácio da Alvorada.

“A economia está voltando em ‘V’, como a gente achava que ia voltar. No mês passado, como disse o presidente, [foram] 250 mil novos empregos e 300 mil novas empresas”, completou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que estava ao lado do presidente.

As declarações foram dadas durante cerimônia de hasteamento da bandeira. Depois, Bolsonaro e os ministros se reuniram no Conselho de Governo. O presidente não especificou a informação sobre compra da moeda brasileira, mas na segunda-feira o banco americano Morgan Stanley recomendou investimentos no país.

Segundo dados da Reuters do início de outubro, o real é a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar em 2020. A moeda americana acumula uma alta de 40% comparada à brasileira no ano.

Em entrevista em 16 de outubro, o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, disse que a desvalorização da moeda brasileira nos últimos meses tem relação com uma situação fiscal mais frágil do país, por conta dos gastos feitos no enfrentamento à pandemia.

A fala foi feita durante entrevista para o canal CNN Brasil. “Tem alguns trabalhos que mostram que existe uma relação muito clara entre a sua situação fiscal e o quanto você desvalorizou como moeda nos últimos três ou quatro meses. Isso mostra claramente que a situação do Brasil que hoje tem uma colocação fiscal mais frágil, também é a moeda que mais desvalorizou.”

Segundo Campos Neto, a desvalorização da moeda brasileira vem ocorrendo desde o ano passado em fases. Na primeira, explica o presidente, aconteceu uma troca de dívida externa por dívida interna por causa dos juros mais baixos no país. Dessa forma, o devedor fazia uma dívida interna para pagar a dívida com o exterior, comprando dólares e pressionando a valorização do dólar.

Em um segundo momento, o real desvalorizou em conjunto com outras moedas de países emergentes, como um efeito da crise. A terceira fase é justamente essa preocupação maior com a situação fiscal. Desde o início do ano, o real se desvalorizou 37%.

Elogios a ministros

Na conversa com apoiadores nesta terça, o presidente elogiou os ministros Tereza Cristina (Agricultura) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores). Ele também fez uma brincadeira com o ministro da Economia, após um homem chamar o economista de “fera”. “Até que enfim encontrei alguém para te elogiar”, disse Bolsonaro, rindo. As informações são do jornal O Globo.

