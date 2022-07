Política Bolsonaro anuncia convite aos embaixadores para palestra sobre sistema eleitoral

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente disse que a palestra será um “PowerPoint” e tem o objetivo de expor a realidade sobre as eleições de 2018. (Foto: Abdias Pinheiro/TSE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O sistema eleitoral brasileiro voltou a ser alvo de críticas por parte do presidente Jair Bolsonaro. Em sua live semanal nas redes sociais, ele anunciou que pretende reunir todos os embaixadores de outros países no Brasil para apresentar suas desconfianças sobre o sistema eleitoral brasileiro. Até o momento, Bolsonaro nunca apresentou provas que embasem os ataques às urnas.

“Vamos marcar, para semana que vem, para eu conversar com todos os embaixadores aqui no Brasil. Será um convite para todos eles. O assunto será um Powerpoint para nós mostrarmos tudo o que aconteceu nas eleições de 2014, 2018”, afirmou o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais.

“Vou falar documentado das eleições de 2020, em especial os números apurados em São Paulo”, seguiu, levantando suspeitas sobre a eleição do prefeito paulistano Bruno Covas (PSDB), falecido no cargo no ano passado. “O mundo tem que saber como é o sistema eleitoral brasileiro”.

De acordo como chefe do Executivo, será um “PowerPoint mostrando tudo o que aconteceu” nos pleitos anteriores com informações do próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Bolsonaro acrescentou que também haverá um detalhamento das “participações” dos ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), no processo eleitoral.

“Com toda essa propaganda do senhor [presidente do TSE, Edson] Fachin, do senhor [ministro Luís Roberto] Barroso, nenhum país do mundo se interessou pelas urnas eletrônicas”, pontuou.

O presidente também voltou a dirigir a confiabilidade das urnas eletrônicas. “Se as urnas são inexpugnáveis, por que quando eu estava na Rússia, o senhor Fachin declarou no Brasil que eu fui na Rússia tratar com hackers para alterar, invadir o sistema eleitoral. Se são inexpugnáveis, não adianta falar com hacker de Saturno, de qualquer lugar.”

Críticas a Fachin

Bolsonaro ainda criticou as manifestações recentes realizadas por Fachin, onde o magistrado alertou para o risco de violência após as eleições presidenciais em outubro do pleito. “Não entendo o que o Fachin vai fazer fora do Brasil, dizendo que Brasil vai ter um 6 de janeiro [data da invasão do Capitólio, nos Estados Unidos] ainda pior. Se ele fala isso, é porque ele tem a certeza que o candidato dele, que ele tirou da cadeia, que é o Lula, vai ganhar. Não preciso dizer o que tô pensando, acredito que todo esse mistério, nas próximas semanas, deverá ser desvendado”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política