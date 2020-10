Política Bolsonaro anuncia Kassio Nunes para vaga no Supremo

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Marques é desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Foto: Reprodução/TRF1 Marques é desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. (Foto: Reprodução/TRF1) Foto: Reprodução/TRF1

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira (1º) que indicará o desembargador Kassio Nunes Marques como o novo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) na vaga que atualmente é ocupada por Celso de Mello.

“Sai publicado amanhã [sexta] no Diário Oficial da União, por causa da pandemia nós temos pressa nisso, conversado com o Senado, o nome do Kassio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal”, disse o presidente durante sua live semanal no Facebook, na noite desta quinta-feira.

“Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem, também. Esta segunda vaga vai ser para um evangélico, tá certo? Agora, tá levando tiro, qualquer um que eu indicasse estaria levando tiro. Tinha uns dez currículos na minha mesa.”, completou.

Se aprovado pelos senadores, Marques assumirá a vaga do ministro Celso de Mello, o mais antigo integrante do STF, que antecipou sua aposentadoria da corte a partir do dia 13 de outubro.

No ano que vem, outro ministro do STF, Marco Aurélio Mello, também vai chegar aos 75 anos, devendo se aposentar compulsoriamente por tempo de serviço. Para esta segunda indicação, Bolsonaro voltou a dizer, durante a live, que indicará o nome de um jurista ou magistrado de perfil cristão. “Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para um evangélico”.

Perfil de Marques

Kassio Nunes Marques é desembargador do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), do qual foi vice-presidente até abril deste ano, e desde então preside a 7ª Turma da corte.

Segundo o portal Consultor Jurídico, a principal característica de Kassio Marques é a discrição. Seus pares consideram que ele tem densidade técnica e tem mostrado coragem em decisões firmes, que se destacam pela fundamentação jurídica sólida.

Natural de Teresina (PI), atuou como advogado até 2011, ano em que ingressou no TRF-1. De 2008 a 2011, foi também juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. O julgador é mestre pela Universidade Autônoma de Lisboa, onde também fez doutorado. Com duas pós graduações, é professor da pós-graduação em Direito Empresarial do IBMEC-DF. É representante do quinto constitucional da advocacia no TRF-1, onde exerceu a vice-presidência até abril de 2020. Já foi cogitado para uma vaga no STJ, em 2015.

