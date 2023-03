Política Bolsonaro “aparece” de surpresa em reunião do PL e ouve pedido para voltar ao Brasil

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro, quando deixou o País na véspera da posse de Lula. (Foto: Reprodução)

A bancada de deputados do PL fez a primeira reunião do ano na última terça-feira (28). No encontro, realizado na liderança do partido na Câmara dos Deputados, estavam os principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como os deputados Filipe Barros (PL-PR), Bia Kicis (PL-DF) e Carlos Jordy (PL-RJ), além do líder da legenda, Altineu Côrtes (PL-RJ). O objetivo era justamente reunir o novo time, já que a bancada, pegando carona no bolsonarismo, se consagrou como a maior deste ano, elegendo 99 deputados.

Em um momento da reunião, tocou o celular do agora deputado Eduardo Pazuello (PL-RJ), ex-ministro da Saúde. Era Bolsonaro, que apareceu sorridente em uma ligação feita por vídeo. Ele cumprimentou os participantes e, conforme os relatos, disse que queria estar lá. Em resposta, ouviu pedidos efusivos para retornar ao País. Bolsonaro apenas acenou e encerrou a participação.

O ex-presidente está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro, quando deixou o País na véspera da posse de Lula. Ele mantém em total sigilo quando pretende retornar ao Brasil. Em vídeo publicado na última quarta-feira (1º), pelo ex-ministro Gilson Machado, Bolsonaro aparece cortando o cabelo, critica a reoneração dos combustíveis e encerra dizendo que o Brasil é uma terra maravilhosa. “Até um dia, se Deus quiser”.

No entorno do ex-presidente, aliados temem que Bolsonaro sofra alguma punição quando voltar ao País – da aprovação da sua inelegibilidade, o que o tiraria das urnas nas próximas eleições, até um pedido de prisão. Há, porém, cobranças para que ele retorne o quanto antes e assuma a frente da oposição ao governo Lula, função ainda vaga nestes primeiros três meses de mandato do petista.

Entrevista

Em entrevista à NBC, o Bolsonaro se recusou a reconhecer a derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi dada no último sábado (4), durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), maior evento conservador do mundo em Washington, nos Estados Unidos.

Ao ser questionado sobre a derrota das eleições, ao invés de admitir, Bolsonaro disse que o “povo brasileiro protestou contra o resultado das eleições e o outro lado, o povo (do Lula), não comemorou a eleição do outro candidato”.

Além disso, o ex-presidente disse que teve muito mais apoio nas eleições de 2022, do que em 2018 – quando foi eleito presidente.

Derrota

Lula foi eleito presidente do Brasil com 60.341.333 votos, o equivalente a 50,9% dos válidos, se tornando o 39º presidente da República. Após 12 anos, o petista, aos 77 anos, retornou ao Palácio do Planalto para o seu terceiro mandato não consecutivo.

O petista assumiu o posto máximo do País trazendo novamente o PT à frente do Executivo Federal, sucedendo Jair Bolsonaro, eleito em 2018 com o discurso de homem simples, antipetista e anticorrupção. Bolsonaro foi o responsável por “romper” com um ciclo petista à frente da Presidência que perdurou por mais de uma década.

