Bolsonaro aposta na Mega da Virada em agência lotérica no litoral paulista

O presidente Jair Bolsonaro foi a uma lotérica no Centro de Guarujá, no litoral de São Paulo, na quarta-feira (22), para apostar na Mega da Virada, que pagará R$ 350 milhões no dia 31 deste mês.

Ele estava acompanhado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e pelo ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. Depois de fazer a aposta, Bolsonaro mostrou o comprovante e, cobrindo parte do papel com os dedos, brincou: “Não pode mostrar o número”.

Diversas pessoas se concentraram em frente à lotérica enquanto o presidente realizava o seu jogo. Quando Bolsonaro saiu do local, cumprimentou os apoiadores e posou para fotos.