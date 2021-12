Política Bolsonaro causa aglomeração ao visitar o parque temático Beto Carrero em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Rotina de recesso rendeu críticas ao presidente por não ter interrompido as férias para acompanhar a situação da Bahia. (Foto: Reprodução/Instagram)

A lista de atividades de Jair Bolsonaro durante a folga nos últimos dias do ano aumentou na quinta-feira (30) com a ida ao Beto Carrero World, em Penha. O presidente chegou ao parque temático por volta das 11h ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da filha de 11 anos. Lá, acessou o espaço pelos fundos do kartódromo e foi direto assistir ao show de Hot Wheels.

Após o show, Bolsonaro apareceu na pista, onde foi apresentado ao público. Ele vestia um macacão igual ao dos pilotos e falou com a plateia rapidamente. Logo em seguida, dirigiu um dos carros da apresentação fazendo drift. Ao sair da área do espetáculo, o presidente pegou crianças no colo e causou aglomeração com visitantes que se aproximaram para tirar fotos (assista abaixo). Ele almoçou ao lado da esposa e filha e voltou a caminhar pelo parque.

Além de Bolsonaro, a maior parte do grupo que se aglomerou não usava máscara. Em Santa Catarina, um decreto estadual liberou a obrigatoriedade do uso do acessório em áreas abertas, desde que haja distanciamento entre as pessoas.

Às 14h30, o presidente saiu do parque pelos fundos. Ele entrou em um trem que circula dentro do espaço e, no meio do percurso, desembarcou. Bolsonaro saiu pelo kartódromo, mesmo local em que havia entrado.

De férias, a estadia do presidente no Litoral de Santa Catarina tem sido marcada por passeios de motocicleta, de moto aquática, corte de cabelo, jogo na Mega da Virada, jantar em pizzaria.

A rotina do recesso rendeu críticas ao presidente por não ter interrompido as férias para acompanhar a situação da Bahia, atingida pelas fortes chuvas.

No quarto dia de visitas, Bolsonaro deixou Forte Marechal Luz, onde esta hospedado, por volta das 9h. Durante dez minutos, ele cumprimentou apoiadores, tirou fotos e saiu sem falar com a imprensa. No comboio até a ida ao parque estavam veículos oficiais, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ambulâncias.

O presidente chegou em São Francisco do Sul, na última segunda (27). A expectativa é de que ele passe o réveillon no estado acompanhado da família e retorne a Brasília na segunda-feira (3).

Esta é a terceira vez que Bolsonaro se hospeda na cidade. Em dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, ele também esteve no município. No Estado, o presidente já esteve 11 vezes desde que foi eleito, em 2019.

Terceiro dia – Na quarta-feira (29), o presidente saiu para passear de moto aquática durante a manhã. Na conta oficial das redes sociais foi publicado um vídeo mostrando a entrega de mantimentos pelo governo federal ao estado da Bahia. “Continuamos na Bahia”, escreveu junto com as imagens.

Após críticas na publicação, o perfil respondeu duas mensagens. “No vídeo, o helicóptero é o da Marinha. Já o seu presidente trabalhou muito no passado”.

Segundo dia – Na manhã de terça, o presidente causou aglomeração e abraçou apoiadores ao ir até a praia. À tarde, passeou de motocicleta e cumprimentou apoiadores, também aglomerados, na cidade.

Durante a tarde, Bolsonaro também apostou na Mega da Virada e cortou o cabelo em uma barbearia da cidade.

Em Santa Catarina, de acordo com decreto estadual, é possível ficar sem máscara de proteção contra covid ao ar livre, mas apenas em casos onde há distanciamento. Quando há aglomeração, a máscara é obrigatória mesmo em locais abertos.

Primeiro dia – O presidente chegou ao estado no início da tarde de segunda. Ele desembarcou no avião no Aeroporto Ministro Victor Konder, em Navegantes e pegou um helicóptero até São Francisco do Sul, onde foi até o Forte Marechal Luz. O espaço é administrado pela 5ª Divisão do Exército Brasileiro.

O deputado federal Coronel Armando (PSL) recepcionou Bolsonaro na chegada. Ele testou positivo para covid na terça-feira.

Em entrevista à imprensa na tarde de segunda, o chefe do executivo disse que não vai vacinar a filha contra o coronavírus. As declarações sobre a imunização desse público contrariam indicações da ciência.

A primeira-dama também causou aglomeração ao ir até o ateliê de uma artesã. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Michelle Bolsonaro agradeceu por um presente que recebeu da dona do estabelecimento após uma das visitas do presidente à cidade.

