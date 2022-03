Política Bolsonaro chega a Parnamirim e saúda apoiadores montado a cavalo

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Essa foi a segunda visita de Bolsonaro ao Estado em 2022. (Foto: José Dias/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro chegou a Parnamirim (RN) por volta das 9h40 dessa quarta-feira (30) a cavalo para a entrega da Estação Cajupiranga, na Grande Natal. A chegada de Bolsonaro foi acompanhada dos ministros potiguares, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional e do ministro Fábio Faria, das Comunicações. Após, o presidente saudou os apoiadores montado a cavalo, antes do evento oficial. Depois, ele saiu em comboio de motocicletas na BR-101 para também cumprimentar apoiadores.

A inauguração da Estação Cajupiranga marca a conclusão do Trecho I da construção da Linha Branca da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) na Região Metropolitana da capital. O investimento total, de acordo com o MDR, é R$ 90,7 milhões na malha férrea do Rio Grande do Norte.

A Estação Cajupiranga é parte da Linha Branca e integra o Trecho I, que vai atender o perímetro urbano de Parnamirim, com 3,4 quilômetros de via férrea e vai contar com três trechos. A estimativa é que 11 mil passageiros sejam beneficiados. O investimento nesta etapa é de R$ 17,5 milhões. Essa foi a segunda visita de Bolsonaro ao Estado em 2022. Em fevereiro, o presidente participou de uma solenidade em alusão à chegada das águas da transposição do Rio São Francisco e vistoriou as obras da barragem de Oiticica. Nesta quarta, Bolsonaro foi acompanhado pelos ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Fábio Faria (Comunicações), João Roma (Cidadania), Ciro Nogueira (Casa Civil) deputados federais, prefeitos de cidades potiguares e líderes religiosos. No evento, João Roma e Rogério Marinho falaram em tom de despedida dos cargos, porque deverão deixar os ministérios até esta quinta (31) para concorrer nas eleições de outubro. Já Fábio Faria, das Comunicações, anunciou que vai permanecer no governo até dezembro. “A luta não é da esquerda contra a direita, mas do bem contra o mal. E o bem sempre venceu. Dessa vez não será diferente, o bem vencerá. O bem está ao lado da maioria da população brasileira. O bem nos faz pensar no próximo e num país melhor para todos”, declarou o presidente durante o discurso. Depois da visita ao Rio Grande do Norte, Bolsonaro embarcou por volta de 12h e seguiu para o Piauí.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política