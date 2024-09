Geral Bolsonaro chora em discurso na Avenida Paulista e diz que foi eleito por causa de uma “falha no sistema”

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Silas Malafaia, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em ato na Avenida Paulista, no 7 de Setembro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em discurso emocionado na Avenida Paulista, em São Paulo, nesse sábado, 7 de setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) relembrou a facada que sofreu em 2018 e afirmou novamente que sua primeira eleição foi resultado de uma falha no sistema eleitoral. Bolsonaro atacou o ministro Alexandre de Moraes, acusando-o de conduzir as eleições de 2022 de maneira parcial e de escolher seus alvos.

“Eles, para evitar que eu tivesse chance de voltar, decretaram a minha inelegibilidade. Uma das razões foi porque me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, como o Lula fez. Esses inquéritos, que dali derivam outros, em cima de ditas petições, deram amplos poderes a Alexandre de Moraes, que escolheu seus alvos, incluindo meu filho Eduardo Bolsonaro. Isso foi ratificado nos áudios vazados na operação conhecida como Lava Toga”, discursou Bolsonaro.

O ex-presidente chamou os atos extremistas do 8 de janeiro de armação e pediu a anistia aos presos. “Quis Deus que eu me ausentasse do País no dia 30 de janeiro. Algo ia acontecer. Eu tinha esse pressentimento, mas não sabia que seria aquilo, afirmou Bolsonaro, que continuou. Aquilo jamais foi um golpe de Estado e estamos vendo pessoas ainda serem julgadas e condenadas como integrantes de um grupo armado que visava mudar o nosso estado democrático de direito. E eu lamento por essas pessoas presas, disse o ex-presidente, pedindo anistia aos presos.”

A declaração foi feita durante um ato bolsonarista na Avenida Paulista neste sábado, 7 de Setembro. Organizada pelo pastor Silas Malafaia, a manifestação teve como um dos principais motes o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Além do ex-presidente e do próprio Malafaia, diversos outros bolsonaristas marcaram presença no ato, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), os senadores Marcos Pontes (PL), Magno Malta (PL-ES), Cleitinho (Republicanos-MG), Eduardo Gomes (PL-TO), Marcos Rogério (PL-RO), e os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Zé Trovão (PL-SC) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), também participou do ato.

Antes de Jair Bolsonaro discursar na Avenida Paulista, seus aliados fizeram falas inflamadas contra o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Eduardo Bolsonaro abriu os discursos pedindo o fim das prisões de aliados por atos antidemocráticos, a anistia para os presos pelos atos extremistas de 8 de janeiro, o encerramento dos inquéritos das fake news e das milícias digitais no Supremo. Já a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) chamou Pacheco de covarde e criticou as prisões políticas. Nikolas Ferreira (PL), também deputado, se referiu ao ministro do STF como um tirano e criminoso, enquanto o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se restringiu a pedir anistia aos presos no 8 de Janeiro.

Na manifestação, havia desde cartazes improvisados com pedidos de Fora STF, camisas com imagens simulando o ministro preso e pedidos de anistia para os presos pelos atos extremistas de 8 de Janeiro, quando os prédios dos Três Poderes foram invadidos e destruídos. Também havia pedidos de voto impresso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/bolsonaro-chora-em-discurso-na-avenida-paulista-e-diz-que-foi-eleito-por-causa-de-uma-falha-no-sistema/

Bolsonaro chora em discurso na Avenida Paulista e diz que foi eleito por causa de uma “falha no sistema”

2024-09-07