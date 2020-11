Bolsonaro deixou o forte por volta das 11h, onde parou para tirar foto e conversar com moradores. Em seguida, saiu em direção ao Forte do Itaipu, em Praia Grande, onde chegou às 12h.

Já por volta das 14h, a comitiva de Bolsonaro deixou a fortaleza militar. O presidente parou para cumprimentar a população que o aguardava na frente do forte. No local, abraçou crianças e idosos e tirou dezenas de fotos, sempre sem máscara de proteção. De lá, o presidente entrou no carro para voltar ao Forte dos Andradas, em Guarujá.