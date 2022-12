Política Bolsonaro não vai a último compromisso internacional que teria como presidente

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Atual mandatário não irá ao Uruguai para a Cúpula do Mercosul, na semana que vem. Vice Hamilton Mourão deve representá-lo Foto: Marcos Correa/PR Atual mandatário não irá ao Uruguai para a Cúpula do Mercosul, na semana que vem. Vice Hamilton Mourão deve representá-lo. (Foto: Marcos Correa/PR) Foto: Marcos Correa/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há um mês do fim do mandato de presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), não vai aproveitar a última oportunidade que teria para comparecer a um evento diplomático internacional como chefe de Estado brasileiro. Atual mandatário não irá ao Uruguai para a Cúpula do Mercosul, na semana que vem. Em seu lugar devem viajar o vice-presidente – e senador eleito pelo Rio Grande do Sul – Hamilton Mourão (Republicanos), e o ministro de Relações Exteriores, Carlos França.

A 61ª Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum e a Cúpula de Presidentes dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados acontecem nos dias 5 e 6 de dezembro, em Montevidéu, capital do Uruguai.

Hamilton Mourão

A presença de Mourão só foi confirmada nesta quinta-feira (1º), dias antes da viagem. Até semana passada, os interlocutores do Itamaraty tinham informações de que a comitiva brasileira no Uruguai seria chefiada apenas por Carlos França – assim como foi a última participação do Brasil na reunião do G20 no atual governo.

Além dos compromissos com o Mercosul e o G20, desde que perdeu as eleições presidenciais, Bolsonaro também não compareceu à COP 27 — Conferência das Nações Unidas para o Clima –, no Egito. Já Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por outro lado, teve participação de destaque na COP 27.

