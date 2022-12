Política Bolsonaro consultou advogados que o aconselharam a sair do País antes de 1º de janeiro

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Sem foro privilegiado, qualquer juiz de 1ª instância poderia decretar a prisão de Bolsonaro a partir de 1º de janeiro. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Embora não haja no horizonte imediato risco jurídico de ser preso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) passou as últimas semanas aflito com isso.

Segundo apurou o blog da jornalista política Natuza Nery, o presidente buscou o conselho de advogados próximos nos últimos dias pedindo avaliações.

Primeiro, perguntou se poderia ser punido caso não passasse a faixa para Lula. Ouviu que não. Depois, sondou sobre as chances de ser detido após concluir seu mandato.

Nas conversas, ouviu de profissionais do direito que o melhor seria sair do país antes de 1º de janeiro, quando deixa o cargo e, portanto, perde o foro privilegiado.

As avaliações foram na seguinte linha: sem foro, qualquer juiz de 1ª instância poderia decretar a prisão de Bolsonaro e, mesmo que ficasse poucas horas em uma delegacia, o constrangimento estaria dado.

Pessoas próximas resgataram o caso de Michel Temer – preso por Marcelo Bretas, justamente um juiz de 1ª instância, após deixar o Palácio do Planalto. Fontes do governo confirmam que essa hipótese de fato assombrou o mandatário desde a derrota.

Mas, segundo informações do blog, ele não teria o que temer, ao menos não neste momento.

Isso porque, mesmo perdendo o foro, é preciso que os ministros do STF responsáveis por investigações da Polícia Federal contra o presidente “declinem” esses inquéritos – jargão para remeter à 1ª instância, o que levaria um tempo.

Tem ainda um outro obstáculo: o Judiciário em recesso. Esse risco de prisão, contudo, poderia de fato surgir a partir de fevereiro, quando a Justiça retorna aos trabalhos plenamente.

Uma importante autoridade de Brasília chegou a ponderar que a única possibilidade diferente disso seria a ocorrência de um fato novo a partir do dia 1º.

Prisões de bolsonaristas foram noticiadas nos últimos dias, ora ameaçando a integridade física do presidente eleito, ora planejando ataque terrorista. Na hipótese de um desses casos ocorrer, e se um juiz entendesse por alguma responsabilidade dele, ainda que indireta, aí sim poderia haver risco maior de prisão.

Nos últimos dias, veículos de imprensa publicaram informações que Jair Bolsonaro se preparava para deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos, o que ocorreu no início da tarde dessa sexta-feira (30), quando o presidente decolou no avião presidencial com destino a Orlando, no Estado da Flórida.

