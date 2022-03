Política Bolsonaro convida para pré-candidatura, mas nega ter começado campanha

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Depois da adesão de Bolsonaro e de aliados, o PL se tornou o partido com a maior bancada da Câmara. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Depois da adesão de Bolsonaro e de aliados, o PL se tornou o partido com a maior bancada da Câmara. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PL) passeou de moto neste sábado (26) pela região de São Sebastião, no Distrito Federal, e convidou os apoiadores para o encontro nacional do PL que acontece neste domingo (27), em Brasília.

Anteriormente, o evento era chamado de “lançamento da pré-candidatura” do presidente Jair Bolsonaro. O PL mudou o nome do evento para lançamento do movimento “Filia Brasil, é com ele que eu vou”. A mudança teria sido realizada para evitar questionamentos quanto ao possível descumprimento da legislação eleitoral.

“Amanhã [domingo] tá prevista [para] 10h. Muita gente tá se inscrevendo. É o lançamento da pré-candidatura. Não comecei campanha, campanha é 45 dias antes. Mas eu sou candidato”, disse o chefe do Executivo no local.

Depois da adesão de Bolsonaro e de aliados, o PL se tornou o partido com a maior bancada da Câmara: 65 deputados federais. A sigla tem, ainda, sete senadores.

