Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre agenda política em Porto Alegre nesta quinta (22) e sexta-feira (23). Ele desembarca às 11h30min no aeroporto Salgado Filho, onde será recebido por integrantes do seu partido e apoiadores.

Depois, Bolsonaro visitará a Transposul, maior feira de transporte e logística da Região Sul do País, no Centro de Eventos da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul). No local, ele se encontrará com empresários do setor.

Na manhã de sexta-feira (23), o ex-presidente participará de um encontro do PL gaúcho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e almoçará em churrascaria na Capital.

Julgamento

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) inicia, às 9h desta quinta-feira (22), o julgamento de uma ação do PDT que pede a inelegibilidade de Bolsonaro. A Corte reservou três sessões ordinárias para julgar o caso. Além da sessão desta quinta, o tribunal poderá prosseguir com o julgamento nos dias 27 e 29.

No processo, o PDT acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicações por conta de uma reunião com embaixadores, no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, na qual ele fez duras críticas ao sistema eleitoral brasileiro.

2023-06-22