Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

O presidente Jair Bolsonaro é quem decidirá o texto. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro é quem decidirá qual texto da próxima etapa da reforma tributária será apresentada ao Congresso. Após reunião no sábado (26) com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR) , afirmou que levarão as opções formuladas e o presidente é quem escolherá qual enviar.

“Estamos nesta reunião terminando o texto da reforma tributária. Teremos para apresentar ao presidente Jair Bolsonaro os textos com as alternativas que ele vai escolher para que nós possamos aumentar a empregabilidade, melhorar o acesso ao mercado de trabalho desses milhões de brasileiros que querem acessar o mercado de trabalho e também fazer com que haja uma solução para os milhões de brasileiros que estão recebendo o auxílio emergencial e que vence no dia 31 de dezembro”, disse.

De acordo com Barros, nesta segunda-feira (28), as propostas também serão levadas aos líderes partidários. “Só será anunciada a solução que já tiver passado pelo presidente e pelos senhores líderes da base do governo, porque isso dá uma maior previsibilidade de aprovação no Congresso”, disse.

No sábado, Guedes afirmou que já definiram alguns princípios a serem contemplados pelo texto. “Nós vamos simplificar impostos. Nós vamos reduzir alíquotas, aumentar a faixa de isenção. Criar um ambiente mais favorável para negócios, para geração de emprego, principalmente com foco na desoneração da folha de pagamentos”, disse.

O governo busca uma forma de reduzir os impostos das empresas para incentivar a contratação de funcionários.

“Vocês sabem, como gente de mídia, que reoneração dói, que é importante desonerar para manter empregos, mas que isso é bom para todo mundo não é só para os 17 setores. Por isso estamos estudando soluções que permitam que todos consigam ter mais acesso ao mercado de trabalho”, afirmou Guedes.

Na próxima quarta-feira (30), o Congresso deve votar o veto do presidente Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia que, juntos, empregam mais de seis milhões de pessoas no país.

O Planalto foi avisado de que a tendência é de uma derrota. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), declarou esta semana que senadores devem votar pela derrubada do veto.

“O sentimento do Senado que eu escuto de todos os senadores é de derrubar o veto”, afirmou Alcolumbre.

O governo já aceita a ideia de manter a desoneração por mais um ano, até 2021. Com o veto, ela terminaria no fim deste ano. As informações são do portal de notícias G1.

