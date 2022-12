Política Bolsonaro deixa o Brasil com destino aos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

O futuro ex-presidente deve permanecer em solo norte-americano até 30 de janeiro. Foto: TV NBR/Divulgação/Arquivo O futuro ex-presidente deve permanecer em solo norte-americano até 30 de janeiro. (Foto: TV NBR/Divulgação/Arquivo) Foto: TV NBR/Divulgação/Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Brasil em direção a Miami, nos Estados Unidos, no início da tarde desta sexta-feira (30). Com isso, ele se torna, além de o primeiro presidente a disputar e não ser reeleito, o primeiro a não passar a faixa presidencial para seu sucessor. A posse do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será no domingo (1º).

A decolagem, prevista para as 13h45min de sexta-feira, conforme plano de voo na aeronave presidencial, ocorrerá no Airbus VC-1 da Força Aérea Brasileira. O pouso está programado para pouco antes das 20h desta sexta, no Aeroporto Internacional de Orlando.

Horas antes de embarcar, o presidente quebrou o silêncio que mantinha há cerca de dois meses, durante live nas redes sociais no final da manhã. Em tom de despedida e visivelmente abatido, ele fez um balanço da gestão, desencorajou manifestantes a continuarem pedindo por um golpe de estado e pediu “inteligência” aos seus apoiadores. Durante os cerca de 50 minutos, Bolsonaro não falou sobre sua viagem

O futuro ex-presidente deve permanecer em solo norte-americano até 30 de janeiro, ao lado da família, e acompanhado de cinco assessores. A informação foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira. O despacho prevê que a atuação dos assessores em Miami se dará em “agenda internacional” de Bolsonaro em Miami do dia 1º até 30 de janeiro.

