Bolsonaro desce de helicóptero em estádio para cumprimentar policial militar no Vale do Ribeira

O presidente Jair Bolsonaro fez uma visita fora da agenda oficial a Tapiraí (SP), no Vale do Ribeira, na manhã desta quinta-feira (3). Ele foi à cidade para cumprimentar um policial militar.

A comitiva chegou ao município a bordo do helicóptero presidencial, que era escoltado por uma aeronave do Exército. O presidente pousou no estádio municipal por volta de 9h15min. O ato com o PM foi fechado ao público.

A passagem do Bolsonaro por Tapiraí durou apenas 30 minutos. Do local ele seguiu para Pariquera-Açu e Eldorado (SP), onde cumpriu agenda oficial.

Bolsonaro estava sem máscara e cumprimentou apoiadores, provocando aglomeração ao redor do estádio. Uma lei estadual obriga, desde 1º de julho, o uso de máscara no Estado de São Paulo, sob pena de multa de R$ 500.

Encontro com PM

O presidente conheceu o sargento José Aparecido Vieira, policial militar de Tapiraí que desligou uma ligação dele por achar que era trote.

O caso foi relatado pelo presidente durante uma live, no dia 21 de maio. “Eu liguei para a Polícia Militar, atendeu um sargento. Eu falei: ‘oi, sargento, tudo bem? Eu queria conversar um pouco contigo. Eu sou o presidente Jair Bolsonaro’. O sargento bateu o telefone”, disse o presidente na live.

“Eu liguei de novo e disse: ‘por favor, você tem um número aí que possa dar para mim? Eu ligo com imagem para falar contigo. Eu devo passar no final do mês aí, em Tapiraí’. O sargento bateu o telefone de novo”, completou.

‘Não é todo dia que o presidente liga’

Ao portal G1, o sargento José contou que a ligação do presidente aconteceu há quatro meses. Desconfiado, ele relembrou que desligou o telefone.

O PM contou que, durante a visita, Bolsonaro perguntou quem era o policial que havia desligado o telefone “na cara dele” e que ele se desculpou pelo ato.

“Ele perguntou quem tinha desligado o telefone na cara dele, eu me apresentei e pedi desculpas por não ter atendido no primeiro dia”, disse o PM.

“Não acreditei, não é todo dia que o presidente da República liga no destacamento”, completou.

O presidente contou, durante a live, que ligaria novamente à Polícia Militar de Tapiraí. Foi quando o sargento José o atendeu. José conta que, durante a ligação, Bolsonaro falou que iria para Tapiraí para conhecê-lo.

Esta é a primeira vez que um chefe do Executivo do País visita a cidade, que tem pouco mais de 7 mil habitantes.

Na comitiva do presidente também estavam o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, além do ministro da Justiça, André Luiz de Almeida Mendonça. Estavam todos sem máscaras de proteção.

Eles seguiram para Pariquera-Açu e Eldorado, onde Bolsonaro participou da apresentação de projetos de duas pontes na região.