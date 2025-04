Política Bolsonaro deve ficar ao menos 2 semanas internado; procedimento está entre os mais complexos desde o atentado em 2018, dizem médicos

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas no domingo (13), em Brasília, para tratar uma "suboclusão intestinal". Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Brasília e sem previsão de alta, informaram nessa segunda-feira (14) os médicos que acompanham o político.

Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas no domingo (13), em Brasília, para tratar uma “suboclusão intestinal” – uma obstrução parcial do intestino causada por aderências formadas após múltiplas cirurgias anteriores, em decorrência da facada que levou em 2018 durante a campanha presidencial.

Segundo o cardiologista da equipe, Leandro Echenique, esta cirurgia – a sétima desde o atentado – está entre “as mais complexas” feitas no ex-presidente. A longa duração do procedimento, inclusive, já era esperada.

“Não houve nenhuma complicação, realmente foi o que era esperado. Um procedimento muito complexo. Agora nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado”, diz Echenique.

“Isso pode levar a uma série de intercorrências. Aumenta o risco de algumas infecções, de precisar de medicamentos para controlar a pressão. Há um aumento do risco de trombose, problemas de coagulação do sangue. O pulmão, a gente acaba tendo um cuidado específico […] Todas as medidas preventivas serão tomadas, por isso que ele se encontra na UTI neste momento”, seguiu.

No final da tarde dessa segunda, a equipe médica responsável pela cirurgia de Jair Bolsonaro divulgou boletim atualizado sobre o estado de saúde dele.

Segundo o texto, Bolsonaro está sem dor e sem sangramentos. O texto da instituição hospitalar afirma que ele sentou-se no leito e iniciou deambulação assistida, ou seja, auxílio para levantar e andar. Ele segue sem previsão de deixar a UTI.

“O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro encontra-se internado na unidade de terapia intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório de cirurgia de lise de extensas bridas e reconstrução de parede abdominal. Apresenta-se com boa evolução clinica, mantendo-se acordado, orientado, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. No decorrer do dia, sentou-se no leito e iniciou deambulação assistida, sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva”, diz a íntegra do boletim.

Bolsonaro passou mal na última sexta-feira, no Rio Grande do Norte, após sentir os efeitos da retenção intestinal e foi transferido no dia seguinte para o Distrito Federal. A operação começou pouco depois das 10h de domingoe terminou por volta das 21h. O problema de saúde do ex-presidente é uma sequela do ataque a faca contra ele há sete anos, durante a campanha de 2018. As informações são do portal de notícias O Globo.

