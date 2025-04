Política Bolsonaro deve passar por cirurgia no intestino neste domingo em Brasília após internação no Rio Grande do Norte

12 de abril de 2025

Ex-presidente precisou ser atendido com urgência após sentir dores abdominais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve passar por uma cirurgia no intestino em Brasília entre a madrugada e a manhã deste domingo (13), após decisão da equipe médica que o acompanha no Rio Grande do Norte.

Segundo o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), Bolsonaro está bem, mas precisará retirar obstruções intestinais. O avião com Bolsonaro vai decolar no fim da tarde deste sábado (12), de Natal (RN), e chegar na capital federal à noite. Ele vai desembarcar no Aeroporto de Brasília e será levado de ambulância para o Hospital DFStar, que fica na Asa Sul. O percurso leva 10 minutos de carro.

No X (antigo Twitter), Bolsonaro disse: “Passamos a vida prontos pra qualquer batalha: política, jurídica, eleitoral, física até… Mas às vezes o que nos derruba não é o inimigo de fora, é o nosso próprio corpo”.

Um dos médicos, então, explicou a Bolsonaro “que este foi o quadro mais grave desde o atentado que quase me tirou a vida em 2018″. O político do PL já foi submetido a cinco cirurgias e diversas internações por conta da facada.

No post, o ex-presidente disse estar “estável, em recuperação, e mais uma vez cercado por profissionais competentes”. Ele também falou que “a missão continua, mas talvez com um pouco mais de atenção ao que me sustenta nela: a saúde, minha esposa, meus filhos e a fé em Jesus Cristo”.

O político do PL foi atendido às pressas na sexta-feira (11) após sentir fortes dores abdominais.

