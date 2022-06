Política Bolsonaro diz a TV norte-americana que Estados Unidos podem virar país isolado se esquerda vencer no Brasil

29 de junho de 2022

A Fox News exibiu um curto trecho da entrevista, gravada nesta quarta-feira no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Foto: Reprodução/YouTube

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista à emissora de televisão americana Fox News, considerada um veículo conservador, que os Estados Unidos podem se tornar um país isolado no mundo se a esquerda vencer as eleições presidenciais em outubro. O líder das pesquisas de intenção de voto na disputa pelo Palácio do Planalto é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato de uma coalizão de esquerda.

Na avaliação do presidente, os EUA perderiam com uma América do Sul “toda vermelha”. “Se a esquerda voltar ao poder, na minha visão, nunca mais vai sair e esse país vai seguir o mesmo caminho de Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia”, declarou o presidente à emissora norte-americana. “Toda a América do Sul vai se tornar vermelha, entendeu? E na minha visão, os Estados Unidos podem se tornar um país isolado no mundo”, acrescentou, na entrevista traduzida para o inglês.

Bolsonaro ainda relatou parte de sua trajetória política aos norte-americanos e lembrou que era um deputado do chamado “baixo clero” do Congresso. “A mídia nunca me deu visibilidade, pelo contrário, me atacou”, reclamou o presidente.

A Fox News exibiu um curto trecho da entrevista, gravada nesta quarta-feira no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. A íntegra deve ir ao ar nesta quinta-feira (29), às 21h (horário de Brasília).

