Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Presidente disse que a Petrobras reduziu os preços dos combustíveis "dentro da responsabilidade" e cumprindo o estatuto e a política de paridade de importação. Foto: Agência Brasil

Na primeira live de quinta-feira (18) durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse esperar que o preço da gasolina continue baixando e que o dólar caia abaixo de cinco reais em breve. O candidato à reeleição afirmou que só há “notícias boas” da economia brasileira. Aconselhado pelo comitê da campanha, o chefe do Executivo tem exaltado a queda do desemprego e a desaceleração inflacionária no País.

Bolsonaro ressaltou que a Petrobras reduziu o preço da gasolina três vezes nas últimas semanas e do diesel, duas vezes. Na segunda-feira, a estatal anunciou uma redução no preço médio da gasolina nas refinarias em 4,85% , na terceira redução em menos de um mês, resultando em uma queda de R$ 0,18.

A queda nos preços dos combustíveis tem relação com a baixa do valor do petróleo Brent no mercado internacional, que serve de referência para a estatal, mas também com o teto de 17% para o ICMS, estabelecido por lei aprovada no Congresso, às vésperas da eleição, com empenho do Palácio do Planalto.

O presidente disse que a Petrobras reduziu os preços dos combustíveis “dentro da responsabilidade” e cumprindo o estatuto e a política de paridade de importação (PPI). “Muita gente falava que tinha que acabar com ela [PPI], retocar, fazer uma série de coisas para reduzir o preço dos combustíveis. Foi reduzido”, declarou o presidente, que já defendeu mudanças na política de preços da petroleira.

“Já temos uma das gasolinas mais baratas do mundo, espero que continue caindo o preço da gasolina. Logicamente, isso tem a ver com o dólar, que tem caído, e também o preço do petróleo lá fora. O dólar está relutando a baixar de R$ 5, acho que vai baixar brevemente, afinal de contas só tem notícias boas da economia do Brasil”, emendou Bolsonaro.

