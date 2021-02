Ainda pela manhã dessa segunda, Bolsonaro postou em suas redes sociais a reprodução de uma mensagem de semana passada do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyanu, em que ele afirmou que os dois países devem cooperar para desenvolver medicamentos.

“Falei ontem por telefone com o presidente brasileiro Jair Bolsonero (sic), que nos parabenizou pelo sucesso da campanha de vacinação (contra a covid-19) em Israel. Concordamos em cooperar no desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra o coronavírus. Espero que nos encontremos em breve!”, diz a mensagem do israelense, reproduzida com uma tradução. Na legenda, o chefe do Executivo brasileiro ressaltou a “eficácia próxima de 100% (29/30), em casos graves” e que “brevemente será enviado à Anvisa o pedido de análise para uso emergencial do medicamento.”

O presidente voltou a falar do EXO-CD24 no começo da tarde, assim que voltou de um passeio de moto aquática pelas praias de São Francisco do Sul (SC), cidade onde passa o feriado desde sábado (13). Em uma transmissão ao vivo pelo perfil no Instagram de um dos filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ainda na beira da praia, Bolsonaro ressaltou os resultados positivos da primeira fase de testes do spray e afirmou que está estudando a ida de uma missão brasileira para Israel.

“Se a Anvisa achar que procede, vai liberar. Eu vejo que é menos difícil, porque a pessoa já está no estado grave”, disse. “Tão importante quanto uma vacina aprovada pela Anvisa, é o remédio. Como a eficácia da vacina é de 50,38%. Na verdade é 50%, se a pessoa contrair o vírus, ela pode usar o spray”, defendeu.