Política Bolsonaro diz que a Petrobras poderia “ter esperado um dia” para anunciar reajuste dos combustíveis

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

Presidente agradeceu ao Senado e ao Congresso pela aprovação da mudança na cobrança de ICMS de combustíveis. (Foto: Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) agradeceu ao Senado e ao Congresso pela aprovação da mudança na cobrança de ICMS de combustíveis. Em discurso durante evento de lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, o chefe do Executivo lamentou o reajuste anunciado pela Petrobras e disse que a estatal poderia ter “esperado um dia” para anunciar o aumentos dos valores dos combustíveis.

Bolsonaro relatou ainda que, com a aprovação do projeto, houve uma redução de R$ 0,60 no preço final da gasolina para o consumidor.

“Quero cumprimentar ao Senado e à Câmara pela aprovação dos projetos que visam, na prática, suavizar o aumento no óleo diesel no dia de ontem. No final das contas, o governo entra com aproximadamente R$ 0,30, os governadores entram com R$ 0,30 e o contribuinte fica com outros R$ 0,30. Logo mais, estarei sancionado este projeto e o reajuste anunciado pela Petrobras anunciado ontem, em vigor atualmente, em vez de R$ 0,90, passa para R$ 0,30 na bomba”, apontou.

“Eu lamento apenas a Petrobras não ter esperado um dia a mais para anunciar esse reajuste. Mas parabéns à Câmara, ao Senado e aos nossos ministros que trabalharam nesse projeto”, completou.

Nota da Petrobras – Conforme nota divulgada pela Petrobras, a alta da gasolina nas refinarias será de 18,8% e, no caso do diesel, de 24,9%.

Com isso, a partir desta sexta, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro.

Para o GLP, o preço médio de venda do GLP da Petrobras, para as distribuidoras foi reajustado em 16,1%, e passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg.

Abastecendo na fronteira

Depois do reajuste de 18,8% no preço da gasolina anunciado pela Petrobras, brasileiros de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, enfrentaram filas para abastecer na Argentina. Do lado de lá da fronteira, o preço médio do litro de gasolina é de R$ 4,50. Em Foz, alguns estabelecimentos já cobram o litro acima de R$ 7.

Para abastecer na Argentina, desde dezembro motoristas estrangeiros têm algumas restrições para poder abastecer depois de alguns postos ficarem sem combustíveis diante da alta procura.

Agora, cada veículo estrangeiro tem o limite de 15 litros de gasolina por abastecimento. O serviço também tem restrição de horário.

Os motoristas de Foz do Iguaçu também cruzam a fronteira com destino ao Paraguai, onde o preço médio da gasolina é de R$ 5,18 o litro.

