Bolsonaro diz que está se livrando de acusações

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Bolsonaro cumpriu agenda no Nordeste nesta semana. (Foto: Reprodução de vídeo)

Cumprindo extensa agenda em Pernambuco, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na quinta-feira (8) em uma igreja do município de Jaboatão dos Guararapes. O político participou de um culto ao lado de aliados políticos do Estado. No discurso, o ex-presidente comemorou ter se livrado de acusações contra ele e contra a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, citando o caso da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e dos móveis do Palácio da Alvorada.

“Ontem mais uma coisa terrível que estava acontecendo comigo foi por terra. Há pouco tempo sofri seis anos sendo acusado no caso Marielle Franco. Resolvido. A primeira dama sofria há um ano pela acusação de ter desviado 288 móveis do (Palácio da) Alvorada, foram encontrados no próprio Alvorada esses móveis. Ou seja, graças a Deus, as acusações pesam sobre a gente, pesam em quem está ao lado da gente também, mas as coisas vão acontecendo”, declarou o ex-presidente.

No culto realizado para recepcionar o ex-presidente, pastores declararam que tiveram orgulho ao vê-lo discursar na ONU em defesa dos cristãos. Ao receber a palavra, Bolsonaro comentou sobre os discursos dizendo que ele mesmo os escrevia.

“Se deixar a cargo dos burocratas do Itamaraty, o discurso sai morno”, declarou. Citando Israel como um “milagre de Deus”, o ex-presidente aproveitou o discurso para ressaltar o potencial do Brasil e que, para ele, é a “terra santa”. Bolsonaro afirmou ainda que o Brasil está recebendo uma “vacina para o futuro”, comparando seu governo com o atual.

“O Brasil é a terra santa, aqui é a terra prometida, somos um país fantástico que tem tudo pela frente. Quando se fala isso, é bom quando se faz comparações com o que aconteceu no meu governo e o que acontece atualmente. Entendo que o que nós estamos passando no momento é uma provação, seria uma vacina para o futuro”, assinalou o político.

Ao finalizar o discurso, Bolsonaro proferiu uma mensagem de encorajamento aos pré-candidatos, dizendo que “vale a pena” o “sacrifício”. O ex-presidente falou da sua satisfação com a recepção na região Nordeste.

“Não existe satisfação maior do que ser recebido em qualquer lugar do Brasil, e melhor ainda, no Nordeste, da maneira como fui recebido. A minha filha de 13 anos tem sangue de ‘cabra da peste’ do Ceará. Sou apaixonado por uma filha de nordestinos”, mencionou Bolsonaro.

