Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Segundo Bolsonaro, na pandemia, "covardes tomavam medidas irracionais para ganhar elogios da imprensa" Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Segundo Bolsonaro, na pandemia, "covardes tomavam medidas irracionais para ganhar elogios da imprensa". (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ao criticar novamente as medidas de isolamento social tomadas por governadores e prefeitos durante a pandemia de coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que foi “o único líder que teve coragem de ser contra o fecha tudo irresponsável”.

“Fui, talvez, o único líder que teve coragem de ser contra o fecha tudo irresponsável, de combater vírus e desemprego simultaneamente, de alertar para os riscos de depressão e suicídio pelo isolamento, enquanto covardes tomavam medidas irracionais para ganhar elogios da imprensa”, disse o presidente nas redes sociais na segunda-feira (29).

Junto com a declaração, ele compartilhou uma fala do seu principal adversário nas eleições deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que Bolsonaro “brincou” com uma doença que matou milhares de brasileiros. O presidente respondeu chamando o petista de “ex-presidiário”. Os dois trocaram as acusações durante o debate realizado pela TV Bandeirantes na noite de domingo (28).

