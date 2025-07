Política Bolsonaro diz que Lula “provoca” Trump a taxar o Brasil: “Chega a dizer que vai levar jabuticaba”

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Lula ironizou Donald Trump em vídeo postado nas redes sociais no último domingo (13). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) culpou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela taxação em 50% dos produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Segundo Bolsonaro, Lula “provoca o tempo todo” o ex-presidente norte-americano Donald Trump, o que, em sua visão, teria motivado a imposição das tarifas por parte do governo dos EUA.

“Se eu fosse presidente da República, o acordo com os Estados Unidos já teria sido feito aos moldes da Argentina, em que 80% dos produtos não são taxados. E por que aqui está sendo taxado em 50%? Porque ele (Lula) provoca o tempo todo”, declarou o ex-presidente em entrevista ao site Poder360 nessa terça-feira (15).

Durante a conversa, Bolsonaro afirmou que Lula chegou a “infantilidade” ao mencionar que levaria jabuticaba para Trump comer. “Chega à infantilidade de dizer que vai levar jabuticaba para Trump comer”, disse Bolsonaro, criticando o comportamento do atual presidente em relação ao republicano norte-americano.

A fala faz referência a um vídeo publicado por Lula no último domingo (13), nas redes sociais, no qual aparece comendo jabuticaba e ironizando a postura do governo dos EUA. No vídeo, Lula afirma que quem come a fruta não fica de “mau-humor” e “não precisa de briga tarifária”, numa alusão à recente taxação imposta aos produtos brasileiros.

A guerra tarifária, no entanto, começou ainda durante o mandato de Donald Trump, que aplicou taxas ao Brasil em diversas categorias de produtos. À época, Trump afirmou que Bolsonaro estaria sendo alvo de uma “caça às bruxas”. Nessa terça, o ex-presidente norte-americano voltou a defender Bolsonaro, dizendo que ele é um “homem bom”, que “lutou muito pelo Brasil”.

Bolsonaristas vêm tentando articular uma campanha para pressionar os Poderes brasileiros a anistiar Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. Na segunda (14), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação de Bolsonaro e de sete aliados, considerados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como integrantes do “núcleo crucial” do plano para subverter a ordem democrática.

Segundo a PGR, o ex-presidente liderou articulações para romper com a institucionalidade e instaurar um governo autoritário. A Procuradoria ainda afirmou que a ruptura só não se concretizou por “fidelidade” do Exército e da Força Aérea Brasileira à Constituição.

Ainda na entrevista, Bolsonaro declarou: “Eu sou apaixonado por Trump, pelos americanos, e não tive participação nenhuma na imposição dessas taxas”. E acrescentou: “Eu não vou dar palpite na vida do Trump. Tenho uma profunda gratidão por ele. Tivemos um excelente relacionamento, conversamos sobre muita coisa pelo mundo, fazemos planos, parecia até que estávamos namorando, muitos planos para o Brasil”. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

