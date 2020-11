Brasil Bolsonaro diz que moradores do campo não foram “frouxos” durante a pandemia

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Presidente afirmou que se população rural tivesse parado haveria fome no resto do País. (Foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro elogiou nesta quarta-feira (18) moradores do campo por não terem sido “frouxos” durante pandemia do novo coronavírus. De acordo com Bolsonaro, se a população rural tivesse parado, haveria desabastecimento e fome no resto do País.

Bolsonaro é um crítico de medidas de isolamento social, que visam diminuir o contagio do coronavírus. Entretanto, a maioria de especialistas e autoridades defendia a continuidade de atividades essenciais, entre elas a agricultura.

“Graças a vocês (do campo) que não pararam, nós da cidade continuamos sobrevivendo. Se o “fique em casa, a economia vem depois” fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês que não se mostraram frouxos na hora da angústia, como diz a passagem bíblica”, afirmou Bolsonaro, durante cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural na cidade de Flores de Goiás.

Bolsonaro fez referencia a um versículo da Bíblia que ele havia citado antes em seu discurso. A passagem diz que “se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena”.

A covid-19 já matou mais de 166 mil pessoas no Brasil. Na semana passada, ao comentar a doença, o presidente disse que o Brasil precisam deixar de ser um “país de maricas”.

As declarações foram feitas durante a solenidade de entrega de mais de 3,2 mil títulos de propriedades rurais a moradores da região.

Os beneficiários são famílias que vivem em 57 assentamentos espalhados por 31 cidades de Goiás e integrantes do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Bolsonaro afirmou ainda que “mais que emocionado”, estava “muito feliz” por poder ajudar os moradores da região. “Vocês lutaram por isso, passaram por momento difíceis no passados, foram usados politicamente por muito agente e viram depois que vocês tinham como atingir os seus objetivos. Meus pais viveram por 30 anos do aluguel, algo parecido com o que vocês viviam por aqui. Trabalhavam, labutavam e não tinham, certeza de esse pedaço de terra era seu ou dos seus filhos”, afirmou. Também participaram do evento o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro das Telecomunicações, Fábio Faria, e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Geraldo Melo Filho. De acordo com o governo federal, em 2020, o Incra já emitiu, em todo o País, mais de 40 mil títulos para beneficiários da reforma agrária.

