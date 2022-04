Política Bolsonaro diz que não usa Pix: “Estou a fim de fazer”

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

O comentário, durante live, foi feito logo após o próprio Bolsonaro elogiar o sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. Foto: Reprodução/YouTube O comentário, durante live, foi feito logo após o próprio Bolsonaro elogiar o sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

O presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta quinta-feira (28) que não usa o Pix. “Não tenho, estou a fim de fazer um aí. Cai dinheiro na conta da gente de graça? Se pedir, o pessoal bota? Vou fazer meu Pix aí”, disse o presidente, aos risos, em transmissão ao vivo nas redes sociais.

O comentário, no entanto, foi feito logo após o próprio Bolsonaro elogiar o sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. “A gente não faz isso para tirar dinheiro do banco. A gente faz para ajudar a população. São 20 bilhões de reais no mínimo que estão nas mãos das pessoas”, declarou na live. A iniciativa do Banco Central costuma ser elogiada por Bolsonaro também em cerimônias oficiais.

Na comemoração de um ano do Pix, no fim do ano passado, o Banco Central estimou que mais de 45 milhões de pessoas que não realizavam transações eletrônicas agora fazem PIX com frequência e que o sistema já conseguiu reduzir em quase R$ 5 bilhões os custos bancários para as empresas.

O PIX já respondia por 72% das operações, considerando TED, DOC, TEC, boleto e cheque. Segundo o BC, a quantidade de operações via PIX já ultrapassa outros meios como cartão pré-pago, transferência interbancária e débito direto.

Com o Pix, o Brasil subiu da oitava para a quarta posição no ranking mundial de transações em tempo real, formado por 53 países. O levantamento é encabeçado, nesta ordem, por Índia, China e Tailândia, países populosos e pioneiros nesse tipo de pagamento.

