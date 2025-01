Política Bolsonaro diz que o filho o representa na posse de Donald Trump nos Estados Unidos e Michelle “não trata desses assuntos”

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Ex-presidente (foto) teve pedido de reaver o passaporte negado pelo ministro Alexandre de Moraes e não foi à posse de Trump nos EUA Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Ex-presidente teve pedido de reaver o passaporte negado por Alexandre de Moraes e não foi à posse de Trump nos EUA (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (20) que o filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal, o representa na posse de Donald Trump, nos Estados Unidos, e que a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, “não trata desses assuntos”.

O ex-chefe do Executivo teve outro pedido para reaver o passaporte dele negado na última semana pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

“Tá lá o Eduardo, que me representa, na verdade é meu filho, confiança 100%. Tá lá com a Michelle nos Estados Unidos, que obviamente não trata desses assuntos. O Eduardo fala inglês, já tá dominando o árabe e tem boa relação com a família do Trump”, disse Bolsonaro em entrevista ao jornal Auriverde Brasil.

Na mesma live do portal Auriverde, nesta segunda-feira, o ex-presidente voltou a falar de Michelle. “Minha esposa está lá, fazendo o trabalho dela, muito discreto. Logicamente, eu queria estar ao lado dela”, comentou.

Jair Bolsonaro acompanhou Michelle ao aeroporto de Brasília, no último sábado (18), onde a ex-primeira-dama embarcou para os Estados Unidos, para a posse Donald Trump.

“Eu posso fugir agora, qualquer um pode fugir”

Sobre a decisão de Alexandre de Moraes, o ex-presidente afirmou que o magistrado “é dono de tudo” no Brasil.

“Eu fui convidado, apesar das fake news de alguns, a imprensa do mundo todo divulgou isso aí, como a imprensa do mundo todo está divulgando, que eu não pude ir para lá por causa da decisão de um juiz, um juiz que é o dono de tudo aqui no Brasil, é dono da sua liberdade. Ele abre inquérito, ele te ouve, ouve o delator, ele é o promotor, ele é o julgador, ele encaminha o juiz para fazer parte da audiência, tudo ele. Tira o seu passaporte… eu não sou réu, pô. ‘Ah ele pode fugir’, eu posso fugir agora, qualquer um pode fugir”, afirmou o ex-presidente.

A decisão de Moraes seguiu o entendimento da PGR (Procuradoria-Geral da República), que se manifestou de maneira contrária à liberação do documento e à autorização da viagem. O procurador-geral afirmou a Moraes, na quarta-feira (15), que não há, no pedido da defesa de Bolsonaro, evidência de que a viagem aos Estados Unidos “acudiria a algum interesse vital” do ex-presidente.

Bolsonaro recorreu da decisão, que também foi negado. Para embasar a decisão, Moraes afirmou que há risco de fuga do ex-presidente. O ministro destacou ainda que o ex-presidente pode proceder “da mesma maneira como vem defendendo a fuga do país e o asilo no exterior para os diversos condenados com trânsito em julgado pelo plenário do STF, em casos conexos à presente investigação”.

Comitiva da oposição

Além de Eduardo Bolsonaro e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, uma comitiva de 21 parlamentares de oposição ao governo está em Washington para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira.

