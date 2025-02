Brasil Bolsonaro diz que participará de atos pedindo o impeachment de Lula

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

A convocação para os atos acontece em meio à previsão de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentará nos próximos dias a denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que participará dos atos convocados para o próximo dia 16 de março e convocou seus apoiadores a irem às manifestações. Ele informou que estará no Rio de Janeiro e que a pauta dos protestos será anistia para os presos do 8 de Janeiro, impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras “questões nacionais”.

“Eu devo estar no Rio de Janeiro. [A pauta] Vai ser o que? Anistia e as questões nacionais. Outros vão ser impeachment, outros vão ser outro assunto qualquer”, disse Bolsonaro no final de uma entrevista ao canal Brazil Talking News.

“Nós sempre colaboramos e participamos de forma civilizada, tanto é que o aconteceu no 8 de Janeiro não é do nosso lado, aquilo foi quebrado antes do pessoal chegar ali perto”, continuou ele, contrariando imagens que mostram manifestantes invadindo e depredando o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional há pouco mais de dois anos.

A convocação para os atos acontece em meio à previsão de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentará nos próximos dias a denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e à recente queda de popularidade do governo Lula, registrada pelo Datafolha.

A PGR também avalia denunciar o ex-presidente nas investigações sobre a fraude do cartão de vacinação e na tentativa de incorporar joias da Presidência ao seu acervo pessoal, um caso que foi revelado a partir de reportagens do Estadão.

Os bolsonaristas se animaram neste sábado após o chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos e dono do X, Elon Musk, compartilhar a publicação de um usuário na rede social que menciona uma “onda nacional de protestos” em mais de 120 cidades brasileiras no dia 16 de março.

A presidente do PT, Gleise Hoffmann reagiu. “Elon Musk usando o X para comandar um protesto de bolsonaristas aqui no Brasil. Essa gente do inelegível não tem noção do que seja a palavra soberania. Bater continência para bandeira dos EUA é pouco. Querem entregar de vez o País e nem se envergonham disso”, escreveu a petista.

