Política Bolsonaro diz que “pela legislação” é italiano e teria “cidadania plena” no país europeu

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

"Tenho avós nascidos na Itália. A legislação de vocês diz que eu sou italiano", disse o ex-presidente quando questionado por jornalista de jornal italiano Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil "Tenho avós nascidos na Itália. A legislação de vocês diz que eu sou italiano", disse o ex-presidente quando questionado por jornalista de jornal italiano. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que, pela legislação da Itália, ele “é italiano”. Segundo Bolsonaro, o fato de seus avós serem italianos o habilitaria a requerer “cidadania plena” no país europeu. “Minha família é de Pádua (província na Itália). Pela legislação, eu sou italiano. Tenho avós nascidos na Itália. A legislação de vocês diz que eu sou italiano”, disse em declaração dada a jornalista do jornal italiano Corriere Della Sera, em Orlando.

A reportagem abordou Bolsonaro na última terça-feira, 31, após o ex-presidente participar de um encontro do grupo de direita Yes Brasil-USA. Questionado se pretende requisitar a dupla cidadania, porém, o ex-presidente afirmou somente que, com “pouquíssima burocracia, teria cidadania plena”.

Bolsonaro está na Flórida, nos Estados Unidos, desde o dia 30 de dezembro e entrou no país antes do fim de seu mandato, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Portadores de visto oficial que não estejam mais no cargo ou missão que os levou aos Estados Unidos têm 30 dias para solicitar alteração do status, prazo que venceu na última segunda-feira, 30.

