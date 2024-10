Política Bolsonaro diz que primeiro turno foi “sapecada monumental na esquerda”

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Então, ajudamos outros partidos de direita, centro-direita, até de centro ajudamos bastante. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro avalia que o desempenho do Partido Liberal (PL) no primeiro turno foi “uma sapecada monumental em cima da esquerda”. O comentário foi feito, nesse domingo (27), em Goiânia, ao acompanhar o voto de Fred Rodrigues (PL), candidato a prefeito apoiado por Bolsonaro.

“Se você vê o PL, olha só, em dois terços dos municípios, o PL não teve candidato. Então esse embate meu com a esquerda, nesses municípios, a tendência foi não votar no PT”, disse o ex-presidente. “Não votou no PL porque não tinha, e votou em outros partidos. Então, ajudamos outros partidos de direita, centro-direita, até de centro ajudamos bastante. E foi uma sapecada monumental em cima da esquerda”, acrescentou.

Além de Fred Rodrigues, Bolsonaro esteve acompanhado de outros correligionários, como o deputado Gustavo Gayer (PL), que essa semana foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) por fraude em cota parlamentar.

Bolsonaro chegou a comentar que foi considerado o nome de Gayer para a disputa pela Prefeitura de Goiânia, mas avaliou que “ele [Gayer] é muito mais útil ao Brasil dentro do Congresso”.

Ao anunciar o apoio a Fred Rodrigues, em junho, o ex-presidente já havia dito que a candidatura do deputado à Prefeitura “ficará para um momento oportuno”.

“Para peitar”

Nesse domingo, o ex-presidente ainda disse que não está em Goiânia “para peitar” o governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

“Durante a pandemia, por quatro momentos o Caiado rompeu comigo. Eu fiquei na minha. Sempre o atendi em tudo o que foi possível, e o Caiado é muito – pelo o que eu vejo – do que ele quer. Se você tá do lado do candidato dele tudo bem, se não tá, o bicho complica. Não vim aqui para peitar o cara, muito pelo contrário, eu o respeito. Mas é uma pessoa que deve ter sua estratégia também e ele sabe que é mortal Goiânia para ele – mortal na política”, disse Bolsonaro.

“[Aqui] ele perde. Ele perde uma força muito grande. É um governador bem avaliado aqui, agora escolheu mal o candidato dele”, completou.

Na capital goiana, o governador apoia a candidatura de Sandro Mabel (União Brasil). O embate entre os caciques da direita também se estende ao segundo maior colégio eleitoral de Goiás. Em Aparecida de Goiânia, o candidato de Bolsonaro, Professor Alcides, vai enfrentar o primo do vice-governador Daniel Vilela (MDB), Leandro Vilela (MDB), aliado de Caiado, na disputa. As informações são da CNN.

2024-10-27