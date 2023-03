Notícias Bolsonaro e Michelle antecipam festa e comemoram juntos aniversário nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Casal teve festa decorada com temas de cachorros e do time de futebol Palmeiras. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a mulher, Michelle Bolsonaro, comemoraram seus aniversários juntos nesta sexta-feira (17), em Orlando, nos Estados Unidos. O casal ganhou uma festa organizada pelo amigo pessoal da ex-primeira-dama, o maquiador Agustin Fernandez, e pela chef de cozinha brasileira Karlota Fonseca, que se autointitula a “chef das estrelas”. Michelle compartilhou uma foto do momento em suas redes sociais.

Na comemoração, o ex-presidente ganhou um bolo com o escudo do time de futebol Palmeiras, enquanto o da ex-primeira-dama tinha uma foto de um dos cachorros do casal. Bolsonaro e Michelle fazem aniversário nos dias 21 e 22 de março, respectivamente. O ex-presidente completará 68 anos, e a ex-primeira-dama, 41. Apesar de se dizer palmeirense, Bolsonaro, que costuma usar camisas de diversos clubes brasileiros, trajava um uniforme do Goiás.

A comemoração precisou ser adiantada já que, como adiantou o colunista Lauro Jardim, Michelle retorna para o Brasil neste final de semana. Nesta segunda-feira, ela tem agendada uma reunião com a direção do PL para tratar dos detalhes de um evento na terça-feira, dia do aniversário de Bolsonaro, quando ela assumirá a presidência do PL Mulher.

Joias sauditas

Michelle embarcou para os Estados Unidos na última terça-feira. A viagem serviu para o casal alinhar uma estratégia de defesa para o episódio das joias dadas de presentes por autoridades da Arábia Saudita. Um dos conjuntos, avaliado em R$ 16,5 milhões, ficou retido na Receita Federal. De acordo com o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o estojo era destinado a Michelle.

A ex-primeira-dama ironizou o caso e negou saber da existência das joias. Esse e outro pacote de joias, que ficou com Bolsonaro, deverão ser entregues ao governo federal após decisão do Tribunal de Contas da União (TCU).

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde pouco antes do fim de seu mandato presidencial e ainda não retornou, mesmo após diversos escândalos eclodirem após sua saída, como a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, pedida pelo STF. Ele deve estender sua viagem pelo menos até o dia 29 de março. Segundo Bolsonaro, sete dias antes da data, ele vai avaliar as condições no Brasil para ver se retorna mesmo ou se fica mais um tempo nos Estados Unidos, onde está desde o dia 30 de dezembro, um dia antes de deixar a Presidência.

