Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Bolsonaro permaneceu no local até por volta das 16h50. Foto: Divulgação/Ascom Ten-Cel Zucco Bolsonaro permaneceu no local até por volta das 16h50. (Foto: Divulgação/Ascom Ten-Cel Zucco) Foto: Divulgação/Ascom Ten-Cel Zucco

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores no Aeroporto Lauro Kurtz, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, às 14h10 desta terça-feira (5). Na área externa do aeroporto, uma multidão com milhares de apoiadores esperava pelo ex-presidente, que foi até os populares e conversou brevemente. O ex-chefe do Executivo seguiu para Não-Me-Toque (RS) onde participou da Expodireto Cotrijal, evento tradicional do agronegócio.

Bolsonaro seguiu de carro até Não-Me-Toque, onde chegou por volta das 16h, escoltado por uma equipe de segurança e polícia durante o trajeto. A chegada de Bolsonaro foi marcada por gritos de “mito” e “volta, Bolsonaro”, conforme imagens compartilhadas por aliados em redes sociais.

Já na Expodireto, o público lotava o espaço à espera do ex-chefe do Executivo. Bolsonaro foi recebido pelo presidente da Cotrijal Nei Cesar Manica e depois seguiu para o pavilhão da Agricultura Familiar. Todo o trajeto foi feito por Bolsonaro na carroceria de uma caminhonete, cercado por seguranças e acompanhado pelos deputados federais Tenente-Coronel Zucco (PL), Sanderson (PL) e Osmar Terra (MDB).

Bolsonaro permaneceu no local até por volta das 16h50. Ele saiu sem fazer pronunciamentos ao público. Durante a noite, Bolsonaro permanece em Não-Me-Toque onde terá um jantar com apoiadores e na manhã desta quarta-feira (6), cumpre agenda em Passo Fundo.

